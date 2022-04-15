Принудительное изъятие имущества у врагов России

Рассматривается предложение по изъятию собственности у недружественных стран и граждан (Законопроект № 103072-8)
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Государственным Советом Республики Крым
Содержание поправок
Согласно законопроекту объекты права собственности, находящиеся на территории Российской Федерации и принадлежащие по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, подлежат принудительному изъятию в собственность субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся. Принудительное изъятие осуществляется без возмещения его стоимости.
Материалы к законопроекту
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