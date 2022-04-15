Выплата остатка маткапитала для свободного использования

Рассматривается предложение по выплате остатка материнского капитала для свободного использования (Законопроект № 102484-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому остатки материнского капитала, не превышающие 25 тыс. рублей, будут выплачиваться без каких-либо условий.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Размер сумм (часто до 25 тыс. рублей), остающихся на счетах, затрудняет их использование на установленные законодательством направления расходования материнского (семейного) капитала, например, на улучшение жилищных условий. Таким образом, все указанные средства, фактически, изъяты из оборота, не работают на укрепление экономики и увеличение благосостояния населения.

Материалы к законопроекту

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