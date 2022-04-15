Этнокультурное достояние России

Рассматривается предложение по сохранению этнокультурного достояния России (Законопроект № 102232-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен главами законодательных палат Федерального собрания и сенаторами

Сенаторы Российской Федерации В.И.Матвиенко, К.И.Косачев, Л.С.Гумерова; Депутат Государственной Думы В.В.Володин

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на регулирование отношений в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Нематериальное этнокультурное достояние Российской Федерации - совокупность присущих народам и этническим общностям Российской Федерации духовных, интеллектуальных и нравственно-этических ценностей, являющихся отражением их культурной самобытности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также современные тенденции.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Нематериальное этнокультурное достояние Российской Федерации является важнейшим элементом духовности этнических групп и играет ключевую роль в формировании культурного пространства современной России. На основе передачи из поколения в поколение традиционных знаний, навыков и умений не только закрепляется опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и формируются этические идеалы, моральные принципы и нравственные установки. Сохраняя до наших дней свое основополагающее значение, нематериальное этнокультурное достояние несет в себе важнейшие свойства и качества культурного развития, в котором находит выражение исторический путь этнических групп Российской Федерации, а также отражаются современные тенденции развития традиционной культуры.

Материалы к законопроекту

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