Отмена образовательных услуг в школе

Рассматривается предложение по исключению тремина образовательная услуга из законодательства (Законопроект № 105337-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами и сенаторами Федерального собрания

Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, И.Ю.Святенко, Л.С.Гумерова, И.В.Рукавишникова, Е.Б.Алтабаева; Депутаты Государственной Думы О.М.Казакова, А.К.Исаев, А.Г.Мажуга, А.И.Аршинова, Н.М.Нурбагандов, И.В.Ивенских, В.В.Смирнов, Э.Р.Аиткулова, Л.Н.Тутова, С.В.Кабышев, Я.Е.Нилов, С.А.Тарбаев, О.Н.Смолин

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Закон об образовании, направленные на исключение термина «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» из статей, регулирующих вопросы финансирования образования (статьи 2, 36, 88 и 99 Федерального закона).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что государство не вправе отказать в предоставлении общего образования, что уже само по себе не позволяет рассматривать сферу общего образования как «услугу» в понимании правоотношений, возникающих в рамках гражданского законодательства.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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