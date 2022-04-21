Облегчение въезда мигрантов из Узбекистана, упрощенное гражданство для украинцев в обзоре миграционного права

Рассматриваются законодательные инициативы по вопросам гражданства и миграции в России

Упрощенное получение гражданства, проживающими в странах НАТО и на Украине – Законопроект № 85030-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке вправе обратиться лица, постоянно проживающие на территории страны-члена НАТО или на территории Украины, если они до 31 декабря 2022 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации и если указанные лица владеют русским языком или имеют хотя бы одного родителя, родившегося на территории РСФСР или на территории Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что нынешняя ситуация требует исключения различных законодательных препятствий для возвращения в Россию лиц, которые изъявляют желание приобрести российское гражданство, но не могут этого сделать по причине необходимости прохождения длительных и сложных бюрократических процедур.

Облегчение въезда для граждан Узбекистана – Законопроект № 85462-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на ратификацию Соглашения между Россией и Узбекистаном, согласно которому предусматривается освобождение граждан государства одной Стороны , временно пребывающих на территории государства другой Стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда. В Пояснительной записке указывается, что реализация Соглашения не повлечет в значительной степени увеличение количества пребывающих на территории Российской Федерации граждан Республики Узбекистан и не приведет к снижению эффективности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции за их проживанием и пребыванием в Российской Федерации.

Упрощенное получение гражданства для детей русских родителей – Законопроект № 91089-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, если национальность хотя бы одного из родителей указанного гражданина или лица записана в акте о рождении указанного гражданина или лица как русский. Иностранные граждане и лица без гражданства могут подтвердить принадлежность к русской национальности иными свидетельствами. В Пояснительной записке указывается, что необходимо предпринять срочные и действенные меры по защите русского и(или) русскоязычного населения, проживающего за границей, предоставив им при их желании возможность беспрепятственного въезда в Россию и получения российского гражданства в кратчайшие сроки.

Новое определение соотечественников – Законопроект № 95462-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации, владеющие русским языком, как государственным языком Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории Российской Федерации, из числа: лиц, проживающих в государствах - бывших республиках, входивших в состав СССР, получивших гражданство этих государств или ставших лицами без гражданства; выходцев (эмигрантов) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевших соответствующую гражданскую принадлежность и ставших гражданами иностранного государства или лицами без гражданства. В Пояснительной записке указывается, что уточнение понятия «соотечественник» позволит использовать его в реализации прав соотечественников, предусмотренных федеральными законами «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», «О гражданстве Российской Федерации» и в других законодательных актах, затрагивающих интересы соотечественников, проживающих за рубежом в осуществлении их прав «обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности» в соответствии с частью 3 статьи 69 Конституции Российской Федерации.

Отсрочка по ОСАГО для беженцев из Украины – Законопроект № 94227-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лицам, въезжающим в экстренном порядке из Украины, ДНР, ЛНР на территорию Российской Федерации на личном транспорте, предоставляется отсрочка по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на срок 10 календарных дней с даты въезда.

Упрощенное получение убежища беженцами с Украины – Законопроект № 96869-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лицам, которые прибыли в экстренном порядке в 2022 году с территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики удостоверение о предоставлении временного убежища выдаётся в течение 5 рабочих дней без прохождения медицинского освидетельствования. Лица, получившие временное убежище, имеют право обратиться за получением вида на жительство без требования подтверждения материального состояния и освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации.

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