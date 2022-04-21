Большой обзор разъяснений Минфина по патентной системе обложения за 2021

Рассматриваются разъяснения Минфина России по патенту за 2021

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Рассматриваются разъяснения Минфина России по патенту за 2021

см. также

ТОП-10 разъяснений Минфина по ПСН за 2021 - ссылка

Патент

Письмо от 1 декабря 2021 г. № 03-11-11/97432

В отношении реализации товаров, в том числе заказанных с использованием сети Интернет, осуществляемой через магазин или иной объект стационарной торговой сети, применяется ПСН на основании подпунктов 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 1 декабря 2021 г. № 03-11-11/97566

Полученная индивидуальным предпринимателем сумма вознаграждения от банка за объемы розничных продаж в кредит, предоставленный банком, в составе доходов в целях применения ПСН не учитывается, а подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 НК РФ.

Письмо от 24 декабря 2021 г. № 03-11-11/105904

В отношении услуг общественного питания, оказываемых с использованием объекта организации общественного питания по заказам физических лиц или организаций, ПСН применяется при соблюдении ограничений, предусмотренных главой 26.5 НК РФ.

Письмо от 28 декабря 2021 г. № 03-11-11/106970

Применение ПСН в отношении предпринимательской деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, полученных индивидуальным предпринимателем по договору безвозмездного пользования, НК РФ не предусмотрено.

Обзор налоговых новостей за март 2022

Письмо от 12 ноября 2021 г. № 03-11-11/91364

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по изготовлению, продаже и установке на кладбищах надгробных памятников, надгробных цветников и надгробных оград собственного производства из натурального камня по индивидуальным заказам населения, вправе применять ПСН на основании подпункта 61 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 15 ноября 2021 г. № 03-11-11/92059

В связи с тем, что склад не указан в перечне торговых объектов, применяемом в целях подпунктов 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, применение ПСН в отношении осуществляемой в нем торговой деятельности не предусмотрено.

Письмо от 17 ноября 2021 г. № 03-11-11/93010

Индивидуальный предприниматель, получивший патент на осуществление розничной торговли через объекты стационарной или нестационарной торговой сети, в целях применения ПСН самостоятельно определяет ассортимент реализуемых товаров, за исключением товаров, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 13 октября 2021 г. № 03-11-11/82743

Если согласно инвентаризационным и правоустанавливающим документам специализированные отделы по торговле товарами, размещенные на арендуемой площади магазина, соответствуют определениям магазина или павильона, то в целях применения ПСН эти отделы следует рассматривать как отдельные торговые объекты.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2022

Письмо от 15 сентября 2021 г. № 03-11-11/74647

В отношении предпринимательской деятельности по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ ПСН применима при условии установления указанного вида предпринимательской деятельности законом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-11-11/74381

В случае если индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, осуществляет в магазине реализацию кофе с использованием кофемашины и оплатой через кассу магазина, то такой вид деятельности в целях применения ПСН относится к видам предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг общественного питания, предусмотренным подпунктами 47 и 48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 27 июля 2021 г. № 03-11-11/60066

В силу того что обеспечительный платеж и залог имеют общую правовую природу, сумма обеспечительного платежа, полученного налогоплательщиком, применяющим ПСН в связи с предоставлением жилых или нежилых помещений в аренду, в целях подпункта 1 пункта 6 статьи 346.45 НК РФ учитывается на дату зачета в счет погашения задолженности арендатора при наступлении обстоятельств, предусмотренных договором аренды.

Письмо от 2 июня 2021 г. № 03-11-11/43056

Не признается розничной торговлей и, соответственно, не переводится на ПСН предпринимательская деятельность в сфере реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины), в том числе реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины) принципалом в рамках агентского договора.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-11-11/45821

В отношении ремонтных работ в помещениях детских садов или школ ПСН применяется.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-11-11/46562

Индивидуальный предприниматель при применении ПСН оказывает услуги или выполняет работы исключительно собственными силами с использованием труда своих работников, с которыми заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор. Возможность привлечения по договорам субподряда других индивидуальных предпринимателей посредством заключения гражданско-правового договора при применении налогоплательщиком ПСН главой 26.5 НК РФ не предусмотрена.

Письмо от 14 августа 2020 г. № 03-11-11/71569

В отношении предпринимательской деятельности по предоставлению по договору проката движимого имущества (женских платьев), осуществляемой индивидуальным предпринимателем - комиссионером, получающим это имущество от физических лиц - комитентов, если эта деятельность соответствует положениям пункта 1 статьи 626 Гражданского кодекса, индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 40 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Дайджест налоговых новостей за март 2022

Письмо от 9 апреля 2021 г. № 03-11-06/26562

В связи с тем, что исходя из договора аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем на арендодателя не возлагаются обязанности по оказанию от своего имени услуг, связанных с перевозкой грузов, данный вид деятельности не относится к предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов и, соответственно, ПСН в отношении такой деятельности не применяется.

Письмо от 12 апреля 2021 г. № 03-11-11/27582

Не признается розничной торговлей и, соответственно, не переводится на ПСН предпринимательская деятельность в сфере реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины).

Письмо от 13 июля 2020 г. № 03-11-11/61089

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товаров через магазин или иной объект стационарной торговой сети с размещением информации об ассортименте товаров в системе Интернет, может применять патентную систему налогообложения.

Письмо от 21 июля 2020 г. № 03-11-11/64047

Индивидуальный предприниматель не вправе применять ПСН в отношении предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.

Письмо от 3 августа 2020 г. № 03-11-11/67893

Согласно подпункту 28 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту. При этом глава 26.5 НК РФ не предусматривает запрета на оказание указанных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Письмо от 20 июля 2020 г. № 03-11-11/63296

В случае, если деятельность индивидуального предпринимателя по предоставлению во временное пользование легковых автомобилей соответствует положениям пункта 1 статьи 626 Гражданского кодекса, такой индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 40 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 25 августа 2020 г. № 03-11-11/74565

Если индивидуальный предприниматель, кроме розничной торговли, не осуществляет иных видов предпринимательской деятельности и применяет только ПСН, то доход в виде премии (бонуса), полученный от поставщика товаров за выполнение определенных условий договора поставки, может быть признан частью дохода, полученного в связи с осуществлением деятельности в сфере розничной торговли, и облагаться в рамках ПСН в соответствии с подпунктами 45 или 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 21 апреля 2021 г. № 03-11-11/30230

В отношении доходов от розничной торговли автомобильными шинами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети, может применяться ПСН.

Письмо от 21 апреля 2021 г. № 03-11-11/30270

Глава 26.5 НК РФ не предусматривает возможность привлечения по договорам субподряда других индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при применении налогоплательщиком ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 62 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Налоговые споры за 2021

Письмо от 11 марта 2021 г. № 03-11-11/17219

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие приемку у населения и организаций вторичного сырья, вправе применять ПСН при условии соблюдения ограничений, установленных главой 26.5 НК РФ.

Письмо от 17 марта 2021 г. № 03-11-11/19088

В этой связи в отношении предпринимательской деятельности по изготовлению мяса в отрубах и субпродуктов из мяса, реализации данных изделий в том числе юридическим лицам индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса при соблюдении требований главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 2 февраля 2021 г. № 03-11-11/6068

ПСН может применяться в отношении предпринимательской деятельности по сдаче в аренду (внаем), в частности субаренду, недвижимого имущества, поименованного в подпункте 19 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, как принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности, так и арендованного, при условии соблюдения положений главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 4 февраля 2021 г. № 03-11-11/7286, 03-11-10/6997

В целях применения ПСН грузоподъемность транспортного средства определяется на основании паспорта транспортного средства как разница между его технически допустимой максимальной массой (полной массой) и массой транспортного средства в снаряженном состоянии (массой без нагрузки).

Письмо от 8 февраля 2021 г. № 03-11-11/7852

Истечение срока действия патента на осуществление установленного законом субъекта Российской Федерации вида предпринимательской деятельности в пределах календарного года не является основанием для утраты индивидуальным предпринимателем права на применение ПСН. В случае истечения срока действия патента на осуществление вида предпринимательской деятельности, предусмотренного подпунктом 45 пункта 2 статьи 346.45 НК РФ, индивидуальный предприниматель вправе вновь получить другой патент на указанный вид предпринимательской деятельности в пределах календарного года в порядке и на условиях, предусмотренных главой 26.5 НК РФ.

Письмо от 11 февраля 2021 г. № 03-11-11/9191

В этой связи в отношении предпринимательской деятельности по оказанию услуг фотоателье с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в частности с предоплатой данных услуг заказчиками через интернет-сайт по системе интернет-эквайринга, и дальнейшим получением готового заказа в торговом зале фотоателье при условии соблюдения положений главы 26.5 НК РФ может применяться ПСН.

Письмо от 12 февраля 2021 г. № 03-11-11/9798

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по реконструкции или ремонту существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений, вправе выполнять такие работы по заказам как физических, так и юридических лиц, в частности детских садов, школ и т.д., при условии соблюдения положений главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 12 февраля 2021 г. № 03-11-11/9785

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по разработке и редактированию web-страниц, при соблюдении положений главы 26.5 НК РФ вправе применять ПСН в отношении указанного вида предпринимательской деятельности.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 22 января 2021 г. № 03-11-11/3558

Индивидуальный предприниматель, получивший патент в отношении вида предпринимательской деятельности, предусмотренного подпунктом 21 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, и осуществляющий в рамках данного патента деятельность по производству морсов из черники или брусники из закупленного и переработанного сырья, вправе также в рамках такого патента осуществлять и реализацию конечной продукции при условии соблюдения соответствующих положений главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 20 января 2021 г. № 03-11-11/2849

В отношении предпринимательской деятельности по производству колбас индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ при соблюдении требований главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-11-11/101539

Абзацем 5 пункта 1 статьи 346.45 НК РФ установлено, что индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов. При этом глава 26.5 НК РФ не содержит запрета на применение ПСН в отношении видов деятельности, указанных в подпунктах 9 и 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, по одному адресу места осуществления предпринимательской деятельности.

Налоговые споры за 2021

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Юзвак Максим
Юзвак Максим