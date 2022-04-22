Родовые поместья и захоронения, расширение бесплатного проезда для детей в обзоре семейного права

Рассматриваются инициативы в Госдуме, затрагивающие семейные вопросы

Семейное право

Предоставление земли для семейных поместий – Законопроект № 87131-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданину Российской Федерации на основании его заявления о предоставлении земельного участка для создания семейного поместья однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, свободный от прав третьих лиц и находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара. Семейное поместье - земельный участок с находящимся на нём индивидуальным жилым домом и иными строениями вспомогательного использования, иным имуществом, на котором из поколения в поколение постоянно проживают члены семьи (граждане Российской Федерации, связанные между собой родством и (или) свойством), ведущие хозяйство.

В Пояснительной записке указывается, что одним из путей решения проблемы вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, возрождения сельских территорий и сельского хозяйства могло бы стать предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по такому же упрощенному порядку, который установлен для «дальневосточного гектара», в целях создания ими семейных поместий.

Равные права родителей, ухаживающих за детьми, на переобучение – Законопроект № 92207-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование одного из родителей в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, осуществляются по направлению органов службы занятости. В Пояснительной записке указывается, что Закон «О занятости населения» предусматривает возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости только женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Существующее положение является несправедливым в отношении отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Возраст бесплатного проезда в электричках для детей поднимут до 7 лет – Законопроект № 94415-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет. Сейчас этот возраст 5 лет. В Пояснительной записке указывается, что по действующему законодательству наиболее социально незащищенной является категория детей от 5 до 7 лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет.

Право детей-инвалидов с сопутствующими заболеваниями на санаторно-курортное лечение – Законопроект № 91310-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому детям-инвалидам предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение в целях профилактики не только основных заболеваний, но и сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления их инвалидности. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т.д.), имеющие сопутствующее заболевание, например, ту же астму, не имеют право на санаторно-курортное лечение, поскольку астма в данном случае классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.

Упрощенное получение гражданства для детей русских родителей – Законопроект № 91089-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, если национальность хотя бы одного из родителей указанного гражданина или лица записана в акте о рождении указанного гражданина или лица как русский. Иностранные граждане и лица без гражданства могут подтвердить принадлежность к русской национальности иными свидетельствами. В Пояснительной записке указывается, что необходимо предпринять срочные и действенные меры по защите русского и(или) русскоязычного населения, проживающего за границей, предоставив им при их желании возможность беспрепятственного въезда в Россию и получения российского гражданства в кратчайшие сроки.

Семейные захоронения в проекте нового Закона о похоронном деле – Законопроект № 91300-8 (подробнее)

В Государственной Думе предложено принять новый Закон о похоронном деле. В частности предлагается допустить на основании специального разрешения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к оказанию похоронных услуг. Законопроектом предусматривается предоставление на возмездной основе права на создание семейных захоронений.

Обзор налоговых новостей за март 2022