В Госдуме предлагают ввести понятие соотечественник за рубежом

Рассматривается предложение по расширению возможности предоставления гражданства РФ в упрощенном порядке (Законопроект № 111236-8)

Автор законопроекта

Законопроект подготовлен депутатом от Единой России К.Ф. Затулиным

Содержание поправок

Согласно законопроекту вводится понятие соотечественник за рубежом – иностранный гражданин или лицо без гражданства, признаваемые соотечественником по основаниям пункта 3 статьи 1 Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.

Вид на жительство соотечественнику за рубежом по его заявлению предоставляется в том субъекте Российской Федерации, выбранном соотечественником за рубежом для переезда, где соотечественник за рубежом имеет жилое помещение, принадлежащее ему на праве собственности или аренды, либо в субъекте Российской Федерации, реализующем Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что получение вида на жительство соотечественником за рубежом расширяет его возможности для получения гражданства РФ в упрощенном порядке по прибытии в Россию, поскольку наличие вида на жительство является необходимым условием подачи заявления на гражданство в большинстве случаев, предусмотренных Федеральным законом «О гражданстве РФ».

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по миграционному праву

Обзор миграционного права - ссылка