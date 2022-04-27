Обзор практики Верховного Суда РФ по налоговым спорам за февраль 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Верховного Суда по налоговым вопросам

Общие вопросы

Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29695 (с. Антонова М.К Распределенная Энергетика) –

Сумма в размере 16 700 000 рублей является оплатой задолженности по НДФЛ за 2013, 2014 и 2015 годы, а не переплатой. Общество, зная о задолженности по НДФЛ, оплатило его, но действуя недобросовестно, в отсутствие фактического нарушения законных прав заявило требование о признании оплаченной задолженности безнадежной к взысканию.

Определение от 25 февраля 2021 г. № 305-ЭС21-29868 (с. Тютин Д.В., Москва Китчен Хаус) –

Делая вывод о недоказанности обществом наличия в отношении него нарушенного права, подлежащего судебной защите, принимая во внимание обстоятельства, установленные при рассмотрении дела N А43-34833/2018, суды исходили из установленной совокупности обстоятельств, свидетельствующих о том, что на момент уплаты налога по УСН общество должно было знать о его излишней уплате, о чем свидетельствуют обстоятельства создания им схемы с целью ухода от исполнения налоговой обязанности по уплате налогов подконтрольного юридического лица.

Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28273 (с. Завьялова Т.В., Разрез Березовский) –

Давая оценку доводу общества об отсутствии оснований для начисления пени, суды исходили из недоказанности выполнения обществом письменных разъяснений уполномоченных органов государственной власти о порядке применения льготы в отношении категории принадлежащего обществу объекта. Указанные выводы судов в жалобе не опровергнуты. При этом Министерство финансов Российской Федерации в своих разъяснениях неоднократно указывало на то, что вопросы установления и определения класса энергетической эффективности объектов недвижимости не относятся к его компетенции (например, письмо Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2017 № 03-05-05-01/39611).

Комментарий к налоговым спорам за февраль 2022

Налоговый контроль

Определение от 28 февраля 2022 г. № 310-ЭС21-29711 (с. Антонова М.К., Группа компаний "ПИК") –

Необходимость определения налоговых обязательств общества расчетным путем обусловлена бездействием общества, не представившего первичные и иные документы для проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов; контррасчет со ссылками на первичные бухгалтерские документы, как и сами документы, налогоплательщиком при рассмотрении настоящего спора не представлены.

Определение от 24 февраля 2022 г. № 306-ЭС21-21754 (с. Першутов А.Г., ИП Рулева Оксана Борисовна) –

Принимая во внимание, что неоднократный перенос рассмотрения материалов проверки был связан с обеспечением предпринимателю возможности ознакомиться со всеми материалами проверки и участвовать при их рассмотрении в инспекции, руководствуясь положениями Налогового кодекса, суды пришли к выводу об отсутствии факта нарушения инспекцией существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.

Суды пришли к выводу, что заявляя требование о признании незаконным бездействия инспекции, выразившегося в непринятии в установленный законом срок решения о возмещении предпринимателю НДС за 4-й квартал 2018 года в сумме 594 000 рублей, до рассмотрения управлением апелляционной жалобы предпринимателя на указанные решения инспекции об отказе в привлечении к ответственности и об отказе в возмещении НДС, предприниматель фактически пытается преодолеть предусмотренный законом обязательный досудебный порядок урегулирования налогового спора и фактически понуждает суд рассмотреть вопрос о возмещении спорной суммы НДС, что является недопустимым, поскольку вопрос о возмещении налога относится к исключительной компетенции налогового органа и рассматривается в порядке, установленном НК РФ.

Определение от 7 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-23450 (с. Завьялова Т.В., Колос-3) –

Установив отсутствие денежных средств на счетах в банках, инкассовые поручения на списание денежных средств помещены в картотеку неисполненных документов. Впоследствии, в связи с выявлением факта поступления денежных средств на счет общества, открытый в ПАО "НБД-Банк", инспекция отозвала неисполненные поручения и направила в ПАО "НБД-Банк" поручения на списание денежных средств. Полагая, что действия налогового органа по выставлению инкассовых поручений являются незаконными, общество обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суды исходили из того, что сумма, указанная в спорных инкассовых поручениях, являлась недоимкой по налогу и относится к текущим платежам. При этом судами учтено, что с даты признания должника несостоятельным (банкротом) и открытия конкурсного производства принудительное взыскание денежных средств по требованиям налогового органа возможно только за счет денежных средств налогоплательщика.

Обзор налоговых новостей за март 2022

НДС

Определение от 2 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-19369 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Россети Кубань) +

Несмотря на то, что обязательное наличие воли у лица, реализующего товары (работы, услуги) в качестве элемента нормативного определения в пункте 1 статьи 39 НК РФ не предусмотрено, при передаче (потреблении) электроэнергии в бездоговорном режиме, юридически значимая для целей НДС реализация может иметь место только при известности в соответствующем налоговом периоде как лиц, потребивших ее, так и при однозначной установленности объема фактической передачи (получения) электроэнергии. Учет электрической энергии (мощности) расчетным способом введен в гражданское законодательство для решения иных задач; в законодательстве о налогах в настоящее время отсутствуют нормы, допускающие исчисление для целей НДС реализованной электроэнергии расчетным способом.

Определение от 2 февраля 2022 г. № 310-ЭС21-27341 (с. Тютин Д.В., Смоленская тепловая компания) –

Суд пришел к выводу, что причиной составления обществом корректировочных счетов-фактур за 2013 год и изменения размера задолженности между указанными сторонами договора, уменьшение стоимости реализации тепловой энергии, явилось не изменение объема поставленной тепловой энергии, а изменение методики ее расчета. Представленные корректировочные счета-фактуры, выставленные заявителем и отражающие изменения объемов реализованного теплоносителя в отсутствие соответствующего документального подтверждения, не свидетельствуют о наличии оснований для применения вычетов по НДС.

Определение от 1 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-27200 (с. Тютин Д.В., "Электрокабель" Кольчугинский завод) –

Рассматривая настоящий спор, суды, исследовав полно и всесторонне имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, пришли к выводу, о создании проверяемым обществом и его контрагентами многоуровневой схемы, связанной с изменением вида приобретаемого сырья, который фактически остался прежним - металлоломом, что свидетельствует о направленности действий общества на получение из бюджета необоснованной налоговой выгоды путем неправомерного применения налоговых вычетов по НДС и уменьшения подлежащей уплате в бюджет суммы налога.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Налог на прибыль

Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29685 (с. Антонова М.К., ВЭБ-Лизинг) –

По эпизоду, связанному с включением в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль за 2015 год безнадежной дебиторской задолженности по договорам целевого займа с ООО "НафтаСиб Энергия", суды установили, что на момент заключения договоров займа обществу было известно о банкротстве и неплатежеспособности заемщика, его тяжелом финансовом состоянии, а также об отсутствии возможности возврата займов в связи с прекращением предпринимательской деятельности. При этом попыток взыскания спорной задолженности, в том числе за счет имущества ООО "НафтаСиб Энергия", общество не предпринимало. Суды также отметили, что общество не представило доказательств в подтверждение того, что выдача займа данному контрагенту была направлена на получение экономического эффекта и дохода.

Определение от 24 февраля 2022 г. № 309-ЭС21-24963 (с. Першутов А.Г., Спектр-Сервис) –

Суды пришли к выводу, что совершенная на основании добровольно заключенного обществом с банком договора залога принудительная (по решению суда) передача судебными приставами права собственности на имущество банку по согласию последнего относится согласно положениям статьи 39 НК РФ к реализации, а сумма продажной стоимости данного имущества является в соответствии с положениями статей 249, 250 НК РФ доходом от данной реализации

НДФЛ

Определение от 24 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-29271 (с. Антонова М.К., Дзержинский мясокомбинат) –

Основанием для принятия решения в части НДФЛ послужил вывод налогового органа о том, что общество неправомерно не исчислило, не удержало и не перечислило в бюджет спорный налог с сумм выплат, произведенных работникам в качестве дополнительной компенсации за вредные условия труда, поскольку данные выплаты не носят компенсационный характер, а являются частью заработной платы. Судебные инстанции исходили из того, что спорные выплаты не обладают признаками возмещения понесенных работниками расходов, подтвержденных документально, и входят в действующую в обществе систему оплаты труда, в связи с чем подлежат обложению НДФЛ.

Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28407 (с. Завьялова Т.В., Предприятие "Взлет") –

Учитывая, что увольнение с должности руководителя и заключение договора оказания услуг с предпринимателем осуществлено в один день, функций управляющего Дубина О.А. по сравнению с функциями, выполняемыми им в качестве директора остались неизменными, суды пришли к выводу, что фактически между обществом и предпринимателем имели место не гражданско-правовые, а трудовые правоотношения, а выплаты вознаграждения управляющему по гражданско-правовому договору фактически являлись формой оплаты труда.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Налог на имущество

Определение от 15 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-28421 (с. Тютин Д.В., Московское научно-производственное объединение "Спектр") –

Определение от 14 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-28430 (с. Антонова М.К, Гарденз Корпорейшн Б.В.) –

Определение от 11 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-28427 (с. Тютин Д.В., Складочная) –

Отказывая удовлетворении требования налогоплательщика, суды исходили из неправомерного применения обществом налогооблагаемой базы, рассчитанной путем исключения из установленной кадастровой стоимости объектов недвижимости, суммы равной величине налога на добавленную стоимость.

Определение от 7 февраля 2022 г. № 306-ЭС21-27603 (с. Тютин Д.В., КуйбышевАзот) –

Суды установили, что спорный объект основных средств создавался как единый объект, предусматривающий в своем составе установку газотурбинную ГТТ-ЗМ, Колонну абсорбционную поз. К?201, Реактор каталитической очистки, Продувочную колонну и АСУ ТП как составные части единого неделимого объекта с участием в едином процессе производства азотной кислоты. Суды пришли к выводу о правомерном отнесении инспекцией объекта основных средств общества к объектам недвижимого имущества и законности доначисления спорного налога.

Определение от 3 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-27661 (с. Завьялова Т.В., Ивмолокопродукт) –

По результатам выездной налоговой проверки инспекция пришла к выводу о необоснованном исключении обществом из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций блочно-модульной газовой паро-, водогрейной котельной (БМК), эстакады (опорной конструкции для прокладки трубопроводов от котельной до производственных цехов) и системы энергоснабжения БМК, являющихся объектами недвижимого имущества.

Суды установили, что спорное имущество является единым комплексом конструктивно сочлененных предметов, представляющим собой единое целое и предназначенным для выполнения определенной работы; оборудование котельной не может полноценно и самостоятельно функционировать непосредственно вне специализированных зданий (помещений), а само здание (помещение) котельной в случае демонтажа оборудования (котлов) не сможет использоваться по его прямому функциональному назначению. Суды пришли к выводу о том, что возведенные объекты представляет собой единую сложную вещь, обладающую признаками недвижимого имущества, а потому признали необоснованным исключение обществом стоимости указанных объектов из налоговой базы при исчислении данного налога.

УСН

Определение от 7 февраля 2022 г. № 306-ЭС21-27756 (с. Першутов А.Г., ИП Лымарев Иван Иванович) –

При этом суды исходили из того, что прекращение обязательства займа в денежной форме предоставлением имущества в качестве отступного является самостоятельным видом прекращения ранее существовавших прав и обязанностей, следовательно, передача имущества в качестве отступного признается реализацией имущества, и полученный доход от этой реализации подлежит учету при исчислении налоговой базы по УСН.

Налоговые споры за 2021

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