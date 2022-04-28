Большой обзор разъяснений Минфина по страховым взносам за 2021

Рассматриваются ключевые позиции Минфина по страховым взносам за 2021

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ТОП 10 разъяснений Минфина по страховым взносам за 2021 - ссылка

Страховые взносы

Письмо от 3 декабря 2021 г. № 03-03-07/98341

ИТ-организация с целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учесть:

- доходы от предоставления прав использования программного обеспечения по лицензионному договору только в случае, если программное обеспечение разработано самой организацией;

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по адаптации и модификации программного обеспечения как собственной разработки, так и в случае, если право на данное программное обеспечение принадлежит заказчику.

Письмо от 9 декабря 2021 г. № 03-15-05/100227

Определяемого в целях уплаты страховых взносов дохода плательщика, уплачивающего НДФЛ, в частности адвоката, то исходя из подпункта 1 пункта 9 статьи 430 НК РФ он учитывается в части дохода от профессиональной деятельности и, принимая во внимание взаимосвязанные положения статей 210, 221 и 227 НК РФ, уменьшается только на сумму профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 НК РФ.

Налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 220.2 НК РФ, при определении плательщиком своего дохода в целях уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не применяются, поскольку не связаны с его извлечением в рамках профессиональной деятельности.

Письмо от 8 декабря 2021 г. № 03-15-05/99665

В случае передачи подарка работнику по договору дарения у организации объекта обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 НК РФ не возникает. Порядок передачи подарков работникам, в том числе новогодних подарков для их детей, по нашему мнению, может быть установлен локальным актом организации (коллективным договором, приказом и т.п.).

Письмо от 30 декабря 2021 г. № 03-15-06/108194

Все выплаты, производимые предприятием, осуществляющим деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, в пользу военнослужащих, с которыми заключены трудовые договоры без приостановления им военной службы, не подлежат обложению страховыми взносами на основании вышеприведенного подпункта 14 пункта 1 статьи 422 НК РФ.

Обзор налоговых новостей за март 2022

Письмо от 3 ноября 2021 г. № 03-01-10/89249

Суммы расходов организации по оплате услуг такси/каршеринга для работников не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в статье 422 НК РФ, данные суммы облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 12 ноября 2021 г. № 03-03-07/91479

На основании пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ с целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий ИТ-организация вправе учесть, в частности, доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ на основании договора с заказчиком.

Доходы от предоставления ИТ-организацией прав использования программ для ЭВМ по сублицензионным договорам в доле ее доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий не учитываются.

Письмо от 24 ноября 2021 г. № 03-04-06/95080

Суммы расходов организации на оплату стоимости авиабилетов и проживания на месте проведения обучающего семинара физическому лицу в рамках гражданско-правового договора не облагаются страховыми взносами в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 25 ноября 2021 г. № 03-15-05/95331

Организация, получившая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеющая среднюю (среднесписочную) численность работников не менее семи человек, с целью применения упомянутых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учесть, в частности, доходы от оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработка или адаптация, или модификация которых осуществлялась самой ИТ-организацией, что должно быть документально подтверждено.

Письмо от 2 ноября 2021 г. № 03-03-06/1/88835

С целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий организация вправе учесть доходы от предоставления прав использования по лицензионному договору разработанных этой организацией программ для ЭВМ, баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и иные информационно-телекоммуникационные сети, соответствующие определению, предусмотренному пунктом 4 статьи 2 Федерального закона N 149-ФЗ.

Комментарий к налоговым спорам за февраль 2022

Письмо от 15 октября 2021 г. № 03-01-10/83519

В случае передачи организацией работнику подарка стоимостью свыше трех тысяч рублей без оформления в письменной форме договора дарения в нарушение Гражданского кодекса сумма стоимости такого подарка будет облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в иной форме, в том числе в натуральной, производимая в рамках трудовых отношений. Вопрос правомерности замены письменного оформления договоров дарения на размещение публичной оферты на внутреннем электронном ресурсе организации и ее акцепта работником не относится к компетенции Департаментов.

Письмо от 29 октября 2021 г. № 03-03-06/1/87677

Поэтому доходы ИТ-организации в виде компенсации, полученной от нарушителей авторских прав на программное обеспечение, в долю доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий в целях применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов не включаются.

В связи с этим доходы ИТ-организации в виде компенсации, полученной от нарушителей авторских прав на программное обеспечение, включаются в общую сумму доходов ИТ-организации.

Письмо от 13 октября 2021 г. № 03-03-06/1/82929

Учитывая, что подъемные, выплачиваемые организацией работнику, приглашенному на работу из другого региона или города, в фиксированном размере без документального подтверждения, не являются возмещением расходов по переезду и обустройству на новом месте жительства, то такие выплаты не являются компенсационными и подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты в рамках трудовых отношений.

Письмо от 3 сентября 2021 г. № 03-04-06/71594

Трудовые отношения у председателя совета МКД возникают с собственниками помещений в МКД, а управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждений, производимых ею в пользу указанного застрахованного в системе обязательного социального страхования лица в рамках трудовых отношений на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 и подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ, в силу договора управления МКД, в котором собственники помещений в МКД уполномочили управляющую организацию от своего имени производить выплаты вознаграждения председателю совета МКД и, соответственно, начислять на данные выплаты страховые взносы.

Письмо от 6 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/71913

В случае если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров своих работников в соответствии с положениями статьи 213 Трудового кодекса, что является обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то такие расходы организации не признаются объектом обложения страховыми взносами.

В противном случае, если организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими самостоятельно обязательных медицинских осмотров, такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами в соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ, поскольку не установлены законодательством Российской Федерации, и в перечне, содержащемся в подпункте 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ, такие компенсации не поименованы.

Письмо от 6 сентября 2021 г. № 03-04-06/71974

В случае если пожизненные выплаты осуществляются организацией в пользу бывшего сотрудника не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, а являются фактически материальной помощью пенсионеру, то такие выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами.

Письмо от 22 сентября 2021 г. № 03-04-06/76866

Суммы расходов организации на оплату стоимости проезда и проживания к месту оказания актерских услуг физическими лицами в рамках гражданско-правовых договоров не облагаются страховыми взносами в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 27 сентября 2021 г. № 03-15-06/78062

Численность работников ИТ-организации, являющихся внешними совместителями, учитывается в средней численности работников для целей применения ИТ-организацией пониженных тарифов страховых взносов и не учитывается в среднесписочной численности работников для целей применения такой организацией вышеуказанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.

Налоговые споры за 2021

Письмо от 9 августа 2021 г. № 03-04-05/63656

Арбитражный управляющий, производящий выплаты и иные вознаграждения физическому лицу по гражданско-правовому договору, предметом которого является оказание юридических услуг, уплачивает страховые взносы по двум основаниям - с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу указанного физического лица, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя.

Письмо от 12 августа 2021 г. № 03-15-06/64793

Если российские граждане - работники филиала российской организации, расположенного в Венгрии, не командированные головной российской организацией в Венгрию, не являются застрахованными лицами по законодательству Российской Федерации об обязательном пенсионном и социальном страховании, то с выплат таким лицам не уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с положениями статьи 420 НК РФ.

Письмо от 4 августа 2021 г. № 03-15-05/62566

Специальной нормы о включении в перечень не облагаемых страховыми взносами сумм денежных компенсаций работнику за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в статье 422 НК РФ не предусмотрено.

Денежная компенсация, предусмотренная работнику в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений.

Письмо от 23 июля 2021 г. № 03-04-05/59241

В случае если поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения своих трудовых обязанностей к месту нахождения работодателя признается командировкой в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, то к суммам возмещения командировочных расходов дистанционного работника применяются положения пункта 2 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-04-06/61493

Выплата, производимая организацией по договору о корпоративном обучении физическому лицу, проходящему данное обучение для последующего трудоустройства в эту организацию, в качестве компенсации за время, потраченное обучающимся лицом на посещение обучающих мероприятий, не подлежит обложению страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ как выплата, произведенная не в рамках трудовых отношений и не по гражданско-правовым договорам, поименованным в пункте 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 30 июня 2020 г. № 03-15-05/56572

Вознаграждение, выплачиваемое организацией в пользу физического лица по договору на участие в социологическом исследовании аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач) и других видов средств массовой информации, на основании вышеприведенного подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ и с учетом нормы подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата, производимая по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 9 июля 2021 г. № 03-03-06/1/54895

Суммы компенсаций расходов дистанционных работников, связанных с использованием для выполнения трудовой функции принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, не подлежат обложению страховыми взносами в размере, определяемом коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору о дистанционной работе между организацией и работниками.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 9 июня 2021 г. № 03-15-06/45400

Учитывая, что по договору поручительства никаких выплат в пользу поручителя не производится, объекта обложения страховыми взносами по договору поручительства возникнуть не может.

Вознаграждение, выплачиваемое организацией-должником поручителю по договору о предоставлении поручительства, на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ с учетом положений подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 9 июня 2021 г. № 03-15-06/45396

Вознаграждение, выплачиваемое организацией автору произведения живописи за отчуждение исключительного права на это произведение, на основании вышеприведенного пункта 1 статьи 420 НК РФ и с учетом нормы подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке.

На вознаграждение, выплачиваемое за отчуждение исключительного права на произведение искусства правообладателю, не являющемуся автором, в частности наследнику автора, страховые взносы не начисляются.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-04-09/45822

Если организатор киберспортивных соревнований производит оплату расходов на проезд до места проведения соревнования и проживание в месте проведения соревнования киберспортсменам, которые не состоят с ним в трудовых отношениях и не заключили гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг, то суммы такой оплаты не признаются объектом обложения страховыми взносами на основании вышеприведенного подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-15-06/45792

Сумма денежного содержания в размере среднего заработка за время вынужденного прогула, которую организация по решению суда выплатила незаконно уволенному работнику, облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 29 июня 2021 г. № 03-04-06/51279

Если лечение (реабилитация) работников от коронавирусной инфекции проводилось на основании дополнительного соглашения к договору ДМС, заключенному на срок не менее года, или нового договора ДМС, который также был заключен на срок не менее года, то суммы платежей организации не подлежат обложению страховыми взносами.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Письмо от 18 августа 2020 г. № 03-15-05/72515

Руководитель организации, являющийся единственным участником, признается застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию.

Письмо от 7 апреля 2021 г. № 03-15-06/25735

В долю доходов ИТ-организацией от осуществления профильной деятельности включаются доходы от оказания услуг (выполнения работ) по адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных независимо от того, кто является их разработчиком: данная организация или иное лицо. При этом доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных включаются в вышеуказанную долю доходов, если указанные программы для ЭВМ, базы данных разработаны данной организацией либо ею адаптированы или модифицированы.

Письмо от 21 апреля 2021 г. № 03-15-06/30254

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации от собственников жилья, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения указанному лицу, и, соответственно, является страхователем, а председатель совета МКД - застрахованным лицом в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Письмо от 17 декабря 2020 г. № 03-15-05/110993

На вознаграждения, выплачиваемые правообладателям, не являющимся авторами, в частности, наследникам авторов, по лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений литературы страховые взносы не начисляются.

Письмо от 15 апреля 2021 г. № 03-04-05/28076

Учитывая положения статьи 83 НК РФ, иностранная организация, не имеющая филиалов и представительств на территории Российской Федерации, не может быть поставлена на учет в налоговых органах Российской Федерации и, соответственно, не может являться плательщиком страховых взносов и признаваться страхователем в соответствии с упомянутыми федеральными законами.

Налоговые споры за 2021

Письмо от 11 марта 2021 г. № 03-15-06/17172, № 03-15-06/17161

Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в рамках трудовых отношений в пользу работника, являющегося гражданином Российской Федерации и выполняющего свои обязанности по трудовому договору в обособленном подразделении российской организации, в том числе находящемся на территории Республики Казахстан, облагаются страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в общеустановленном законодательством Российской Федерации порядке.

Учитывая, что Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (Санкт-Петербург, 20 декабря 2019 года) не содержит специальных положений, касающихся применимого законодательства, регулирующего вопросы уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении выплат трудящихся государств - членов ЕАЭС, то на вышеназванных российских граждан, выполняющих свои обязанности по трудовому договору в обособленном подразделении российской организации, находящемся ни территории Республики Казахстан, распространяется законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании и, соответственно, российская организация обязана уплачивать с выплат в пользу данных лиц страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в установленном законодательством Российской Федерации порядке, т.е. в соответствии с положениями главы 34 "Страховые взносы" НК РФ.

Письмо от 12 марта 2021 г. № 03-03-06/1/17362, от 31 марта 2021 г. № 03-03-06/1/23415

Суммы компенсаций расходов дистанционных работников, связанных с использованием для выполнения трудовой функции принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Организация должна располагать копиями документов, как подтверждающими приобретение (аренду) оборудования (средств) работником, так и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании их в служебных целях.

Письмо от 11 марта 2021 г. № 03-15-06/17163

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг по обучению физических лиц разработке программного обеспечения для ЭВМ и баз данных в долю доходов этой организации от осуществления деятельности в области информационных технологий в целях применения пониженных тарифов страховых взносов не включаются.

Письмо от 23 марта 2021 г. № 03-15-05/20613

Учитывая, что адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности в соответствии с Законом N 4468-1, не являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию, они не признаются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за себя с момента вступления в силу Федерального закона N 502-ФЗ - с 10.01.2021 и, соответственно, обязаны уплатить за себя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетный период 2020 года в фиксированном размере 32 448 рублей плюс 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период 2020 года.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

Письмо от 18 августа 2020 г. № 03-15-05/72478

Компенсация расходов на питание работникам, выполняющим работы вахтовым методом, оплата питания таких работников или выдача им денежных сумм на указанные цели Трудовым кодексом не предусмотрены. Таким образом, вышеупомянутые расходы организации на питание работников, выполняющих работы вахтовым методом, осуществляемые работодателем за счет собственных средств на основании локальных нормативных актов организации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты в рамках трудовых отношений.

Письмо от 3 февраля 2021 г. № 03-15-06/6834

Доходы по агентским договорам, заключаемым с клиентами IT-организации для размещения их рекламы в сети Интернет, включению в долю доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий в целях пониженных тарифов страховых взносов не подлежат.

Письмо от 8 февраля 2021 г. № 03-15-06/7859

При определении базы для начисления страховых взносов вновь созданная организация (АО) не вправе учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации, и поэтому в базу для начисления страховых взносов включаются только выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее государственной регистрации.

Учитывая изложенное, вновь созданная организация (АО) будет представлять расчет по страховым взносам начиная с полугодия 2021 года (за период с момента создания АО по 30 июня 2021 года) с учетом отраженных в нем сумм выплат и иных вознаграждений в пользу работников вновь созданной организации (АО). Одновременно сообщаем, что реорганизованная организация (ООО) представляет расчет по страховым взносам только за первый квартал 2021 года.

Письмо от 10 февраля 2021 г. № 03-04-06/8672, от 9 февраля 2021 г. № 03-15-05/8401

Трудовые отношения у председателя совета МКД и членов совета МКД возникают с собственниками помещений в МКД, а управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждений, производимых ею в пользу указанных застрахованных в системе обязательного социального страхования лиц в рамках трудовых отношений на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 и подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ, в силу договора управления МКД, в котором собственники помещений в МКД уполномочили управляющую организацию от своего имени производить выплаты вознаграждения председателю совета МКД и членам совета МКД и, соответственно, начислять на данные выплаты страховые взносы.

Вышеуказанный подход будет применяться и в случае, если управляющая организация как агент будет производить выплаты физическому лицу (председателю совета МКД) в рамках его отношений и договоров, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса, с третьими лицами (собственниками помещений в МКД), то есть управляющая организация - агент будет также являться плательщиком страховых взносов с сумм данных выплат

Письмо от 10 февраля 2021 г. № 03-04-06/8518

Суммы компенсации работникам за каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренный графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций не подлежат обложению страховыми взносами на основании положений подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ в установленном Трудовым кодексом размере дневной тарифной ставки работников, части их оклада (должностного оклада) за день работы (дневной ставки).

Письмо от 9 февраля 2021 г. № 03-15-06/8372

Организация, получившая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеющая среднюю численность работников не менее семи человек, с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий (не менее 90%) вправе учесть доходы от оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработку, или адаптацию, или модификацию которых она осуществляла.

Письмо от 15 февраля 2021 г. № 03-04-05/10004

Что касается дополнительной компенсации, установленной статьей 180 Трудового кодекса, выплачиваемой при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении, то такая компенсация не относится к суммам выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, установленным статьями 178 и 181 Трудового кодекса, и, соответственно, не подлежит обложению страховыми взносами на основании абзаца шестого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ в размере, установленном вышеупомянутой статьей 180 Трудового кодекса.

Письмо от 15 февраля 2021 г. № 03-15-06/10032

Социальные выплаты, производимые организацией в виде дотации на питание работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, а также работникам, занятым в многосменном режиме работы, в дни фактической занятости на работе, компенсации работникам за проезд к месту работы и обратно, разовой премии за участие в конкурсах профессионального мастерства, премии в связи с праздничными и юбилейными датами не поименованы в упомянутом перечне статьи 422 НК РФ и, следовательно, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 24 февраля 2021 г. № 03-15-06/12543

Авторские вознаграждения, выплачиваемые организацией работникам как авторам служебных произведений, то есть произведений, созданных работниками в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ как вознаграждения, выплачиваемые в рамках трудовых отношений.

Письмо от 25 февраля 2021 г. № 03-07-07/12920

Организация, получившая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеющая среднюю численность работников не менее семи человек, с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учитывать доходы от предоставления права доступа к программному обеспечению, разработанному организацией, по лицензионному договору, а также доходы от реализации услуг по сопровождению указанного программного обеспечения.

Письмо от 20 февраля 2021 г. № 03-15-06/12206

С целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий IT-организация вправе учесть доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке и модификации сайтов в сети Интернет, правообладателем которых может являться организация - заказчик данных сайтов в сети Интернет.

Письмо от 26 августа 2020 г. № 03-15-05/74928

Учитывая, что нотариусы не относятся к субъектам МСП, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц - работников, превышающей в течение месяца МРОТ, применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% они не могут.

Письмо от 26 января 2021 г. № 03-15-05/4409

Положениями главы 34 НК РФ не предусмотрено освобождение плательщика страховых взносов - организации по управлению правами на коллективной основе от уплаты страховых взносов с сумм вознаграждений, начисляемых ею по договорам, заключенным с пользователями, в пользу авторов, являющихся пенсионерами.

Письмо от 28 января 2021 г. № 03-15-06/5231

В случае если организация заключает на срок не менее одного года договоры ДМС или договоры на оказание медицинских услуг с медицинскими учреждениями, в рамках которых могут осуществляться исследования работников на предмет наличия у них новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней, то суммы платежей по таким договорам также не подлежат обложению страховыми взносами. Однако в случае если организация компенсирует работникам их расходы на проведение указанного исследования в медицинских учреждениях, то, учитывая, что такие выплаты не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, в статье 422 НК РФ, данные суммы компенсации облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 28 января 2021 г. № 03-15-06/5240

Организация, получившая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеющая среднюю численность работников не менее семи человек, с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учесть доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработку или адаптацию, или модификацию которых она осуществляла.

Письмо от 4 июня 2020 г. № 03-15-05/47958

В письме ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/7990@ дано разъяснение о перечне документов, свидетельствующих об отсутствии деятельности у плательщиков страховых взносов и подтверждающих периоды, предусмотренные положениями пунктов 1, 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального закона N 400-ФЗ. В частности, такими документами могут являться налоговые декларации, не содержащие показатели полученного дохода в эти периоды, представляемые в налоговые органы налогоплательщиками в зависимости от применяемой системы налогообложения.

Для подтверждения периода ухода родителя за ребенком до достижения им возраста полутора лет требуются документы, удостоверяющие дату рождения ребенка (свидетельство о рождении), паспорт родителя и справка жилищных органов о совместном проживании родителя с ребенком.

Письмо от 20 мая 2020 г. № 03-15-05/41631

Двойного обложения страховыми взносами главы КФХ и его членов не возникает, учитывая, что за себя и за членов КФХ глава КФХ уплачивает страховые взносы в фиксированном размере, а как работодатель с выплат лицам, являющимся работниками, но не являющимся членами КФХ, страховые взносы уплачивает с применением соответствующих тарифов страховых взносов, установленных статьей 425 НК РФ.

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