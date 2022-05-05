Обзор Писем Минфина за февраль 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налоговым вопросам

Примечание: В обзор входят письма, попавшие в правовые базы за указанный месяц

Общие вопросы

Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-02-07/8630

НК РФ не содержит особенностей применения порядка вычета и возврата излишне уплаченных (взысканных) обязательных платежей, регулируемых НК РФ, в случае, когда в отношении плательщика введена процедура конкурсного производства.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 7 февраля 2022 г. № 03-01-10/7881

При предоставлении безвозмездно продуктов питания сотрудникам организации, персонификация которых не осуществляется, объекта налогообложения НДС и права на вычет налога, предъявленного по данным товарам, не возникает.

В случае предоставления безвозмездно продуктов питания сотрудникам организации, персонификация которых осуществляется, в отношении указанных продуктов питания возникают объект налогообложения НДС и право на вычет налога, предъявленного по данным товарам.

Выплаты сотрудникам денежных средств в виде компенсации стоимости питания не облагаются НДС, поскольку на основании вышеуказанного подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ не являются объектом налогообложения данным налогом.

Письмо от 9 февраля 2022 г. № 03-07-08/8695

При оказании иностранным лицом юридических услуг российской организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, такая российская организация производит исчисление и уплату налога на добавленную стоимость в качестве налогового агента в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 НК РФ.

Письмо от 14 февраля 2022 г. № 03-07-07/9922

Организация, перешедшая с 1 января 2022 года на общую систему налогообложения с упрощенной системы налогообложения, вправе с указанной даты применять освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении услуг общественного питания, оказываемых через вышепоименованные объекты общественного питания и (или) вне этих объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание), в случае соблюдения вышеуказанных условий, предусмотренных подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 14 февраля 2022 г. № 03-07-07/9905

В случае если платежным агрегатором, являющимся банковским платежным агентом, в соответствии с пунктом 10 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимаются суммы вознаграждения, которые являются оплатой услуг по приему электронных средств платежа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) участию в переводе денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то суммы такого вознаграждения, получаемые платежным агрегатором, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании вышеуказанного подпункта 5 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Обзор налоговых новостей за март 2022

Письмо от 14 февраля 2022 г. № 03-07-09/9894

В целях определения момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком. Учитывая изложенное, счета-фактуры в отношении выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ выставляются не позднее пяти календарных дней, считая с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки данных работ.

Письмо от 24 февраля 2022 г. № 03-07-11/13085

Денежные средства, полученные индивидуальным предпринимателем в счет предстоящей оплаты, частичной оплаты уступаемых прав (требований), вытекающих из договоров по предоставлению займов в денежной форме, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 26 пункта 3 статьи 149 НК РФ, в налоговую базу по этому налогу не включаются.

Письмо от 25 февраля 2022 г. № 03-07-11/13259

Уполномоченные лица, осуществляющие реализацию имущества во исполнение судебных решений, исполняют/не исполняют обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость в зависимости от того, является ли налогоплательщиком налога на добавленную стоимость лицо, в отношении имущества которого вынесено судебное решение.

Комментарий к налоговым спорам за март 2022

Акциз

Письмо от 21 февраля 2022 г. № 03-13-08/11950

Если налоговый вычет, предусмотренный пунктом 20 статьи 200 НК РФ, заявляется на основании в том числе документов по оприходованию бензола, вырабатываемого в качестве промежуточного продукта и используемого в едином технологическом производственном процессе взаимозависимого переработчика давальческой нефти по производству продукции нефтехимии, при нарушении условий пункта 2 статьи 54.1 НК РФ, то применение указанного вычета признается неправомерным. При этом выявление нарушения положений статьи 54.1 НК РФ с учетом фактических обстоятельств осуществляется налоговым органом на основе содержания соответствующих материалов в рамках мероприятий налогового контроля.

Письмо от 21 февраля 2022 г. № 03-13-13/12175

При выплавке подакцизного товара - электростали из давальческого сырья ее использование, предусмотренное подпунктом 42 пункта 1 статьи 182 НК РФ, осуществляет организация - переработчик давальческого сырья, которая, соответственно, признается налогоплательщиком акциза. Если ферросплавы и легирующие элементы, предоставляемые собственником в качестве давальческого сырья, перерабатываются в продукты (полупродукты) металлургического производства, то налогоплательщиком не осуществляются расходы на их приобретение и в расчете значения АЭП показатель РСТ не учитывается.

Письмо от 28 февраля 2022 г. № 03-13-13/13850

В отношении жидкой стали, использованной для производства продукции металлургического производства, подлежащей переплавке в связи с дефектами, которые привели к ее несоответствию вышеуказанным стандартам (техническим условиям), т.е. бракованной продукции, исчисление суммы акциза и применение вычета, предусмотренного пунктом 34 статьи 200 НК РФ, не производятся. Что касается суммы акциза, исчисленной для той части массы продуктов (полупродуктов) металлургического производства, которая формирует массу отходов при дальнейшей обработке налогоплательщиком таких продуктов (полупродуктов), то применение указанного вычета суммы акциза, определенной исходя из утвержденных налогоплательщиком норм таких отходов, НК РФ не предусмотрено.

Дайджест налоговых новостей за март 2022

Налог на прибыль

Письмо от 2 февраля 2022 г. № 03-03-06/1/6756

Внереализационные доходы (расходы), которые непосредственно связаны с осуществлением деятельности, в отношении которой налогоплательщики вправе применять налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, установленную в пункте 1.3 статьи 284 НК РФ, учитываются при определении налоговой базы по данному виду деятельности. В то же время расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, исходя из положения пункта 1 статьи 272 НК РФ, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

Письмо от 1 февраля 2022 г. № 03-03-07/6429

Доходы, полученные организацией-банкротом при реализации имущества, признаются доходами от реализации и подлежат учету в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль на дату реализации такого имущества.

Письмо от 7 февраля 2022 г. № 03-01-10/7881

Питания может быть учтена при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в случае, если действующим законодательством предусмотрено специальное питание для отдельных категорий работников. Стоимость питания может учитываться в составе расходов на оплату труда в случае, если бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым и (или) коллективным договорами и, соответственно, является частью системы оплаты труда работников, при условии, что, как и в случае иных начислений по оплате труда, налогоплательщиком выполняются обязательства по выявлению конкретной величины доходов каждого работника (с начислением НДФЛ). В иных случаях расходы налогоплательщика в виде стоимости питания, предоставляемого работникам, не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 9 февраля 2022 г. № 03-03-06/1/8554

При выборе способа оценки основных средств в бухгалтерском учете по переоцененной стоимости, равной справедливой стоимости, результаты такой переоценки для целей исчисления налога на прибыль организаций не учитываются.

Письмо от 11 февраля 2022 г. № 03-03-06/1/9396

Норма статьи 255 НК РФ не распространяется на ситуацию, когда организация осуществляет компенсацию своим работникам и членам их семей произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению в санатории, являющемся подразделением данной организации.

Налоговые споры за 2021

Письмо от 16 февраля 2022 г. № 03-03-06/1/10788

В случае если продукция произведена в рамках заявленного инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией, то такую продукцию следует рассматривать как продукцию, произведенную в рамках реализации РИП.

Письмо от 15 февраля 2022 г. № 03-03-05/10353

В целях включения налогоплательщика в реестр участников РИП результатом реализации РИП, направленного в том числе на модернизацию основных средств, должно являться производство новых товаров или существенное увеличение объемов производства ранее производимых товаров.

Письмо от 7 февраля 2022 г. № 03-03-06/1/7902

Если банковская гарантия предоставляется на несколько отчетных (налоговых) периодов и ее размер поставлен в зависимость от срока ее предоставления, то расходы от операций по приобретению банковской гарантии необходимо учитывать равномерно в течение срока действия такой банковской гарантии.

Письмо от 4 февраля 2022 г. № 03-03-07/7553, № 03-03-07/7554

Расходы налогоплательщика по возмещению затрат другого налогоплательщика, в том числе по договору страхования, не могут быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку не соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 22 февраля 2022 г. № 03-03-05/12549

Если отраслевым законодательством будет установлено, что медицинский персонал, информация о прохождении аккредитации специалиста которого внесена в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, приравнивается к медицинскому персоналу, имеющему свидетельство об аккредитации специалиста, то количество такого персонала включается в расчет процентного соотношения медицинского персонала, имеющего свидетельство об аккредитации специалиста, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3 статьи 284.1 НК РФ.

Письмо от 24 февраля 2022 г. № 03-03-06/1/14871

В целях налогообложения первоначальная стоимость основного средства может изменяться только в установленных пунктом 2 статьи 257 НК РФ случаях. Вместе с тем указанное ограничение не распространяется на случаи, когда первоначальная стоимость подлежит корректировке в связи с допущенными в налоговом учете ошибками и (или) искажениями при определении и признании расходов, подлежащих включению в первоначальную стоимость основного средства.

Письмо от 25 февраля 2022 г. № 03-03-03/13812

В случае если организация выступает в качестве агента при принятии вакцины на безвозмездной основе в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции для передачи получателям в соответствии с планом распределения вакцины, утверждаемым Минздравом России, то доходы в виде указанной вакцины не учитываются в целях налогообложения прибыли в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

В случае, если при подписании акта приема-передачи указанной вакцины между организацией и государственным заказчиком происходит переход права собственности к этой организации на указанную вакцину, то доходы в виде безвозмездно полученного имущества признаются внереализационными доходами в целях налогообложения прибыли в соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК РФ. При этом в данном случае расходы по передаче безвозмездно вакцины третьим лицам могут быть учтены в расходах при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 48.7 пункта 1 статьи 264 НК РФ или подпункта 19.5 пункта 1 статьи 265 НК РФ, в зависимости от порядка осуществления такой передачи.

Письмо от 25 февраля 2022 г. № 03-03-06/1/13418

При наличии в договоре займа условия о фиксированности и неизменности ставки по долговому обязательству применяется ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации (ставка STR, ставка SHIBOR, ставка SONIA, ставка SARON, ставка TONAR, ставка SOFR), действовавшая на дату привлечения денежных средств. В отношении иных долговых обязательств применяются соответствующие вышеуказанные ставки, действующие на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в соответствии с главой 25 НК РФ.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 7 февраля 2022 г. № 03-01-10/7881

Оснований для освобождения от налогообложения денежной компенсации на питание, выплачиваемой организацией своим работникам на основании принятого в организации локального нормативного акта, пункт 1 статьи 217 НК РФ не содержит, и такие доходы подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном порядке.

Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-04-05/8252

При заключении супругами в период брака соглашения о разделе общего имущества или брачного договора, предусматривающего раздел общего имущества, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возникает.

Письмо от 10 февраля 2022 г. № 03-04-05/9243

Особенностей обложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи, в частности, криптовалюты главой 23 НК РФ не установлено. В этой связи такие доходы подлежат налогообложению в общем порядке, установленном указанной главой НК РФ.

Полагаем возможным до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалюты, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалюты, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ.

Письмо от 14 февраля 2022 г. № 03-04-06/9885

Сумма компенсации реального ущерба, причиненного имуществу Физического лица, размер которого документально подтвержден, не является доходом для целей обложения налогом на доходы физических лиц. Возмещение потребителю стоимости возвращенного им товара, по которой товар был приобретен, также не приводит к возникновению у такого лица дохода (экономической выгоды), поскольку физическому лицу возвращаются его собственные денежные средства, израсходованные на приобретение товара.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Письмо от 16 февраля 2022 г. № 03-04-05/10736

День отказа налогоплательщика от причитающихся ему денежных средств в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в денежной форме. При этом указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

Письмо от 16 февраля 2022 г. № 03-04-05/10689

В этой связи если в качестве дарителя земельного участка выступает физическое лицо, не поименованное в абзаце втором пункта 18.1 статьи 217 НК РФ, то, учитывая положения статей 228 и 229 НК РФ, одаряемое физическое лицо обязано самостоятельно исчислить налог на доходы физического лица с таких доходов, представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц, а также уплатить налог.

Вместе с тем в случае заключения между физическими лицами соглашения о расторжении договора дарения, зарегистрированного в органе, уполномоченном осуществлять на территории субъекта Российской Федерации государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также переходе права собственности на подаренное имущество к дарителю полагаем, что соответствующего дохода, подлежащего налогообложению, у одаряемого не возникает.

Письмо от 17 февраля 2022 г. № 03-04-05/11261

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, находящегося на территории иностранного государства, исчисляется с даты возникновения права собственности на указанное имущество в соответствии с законодательством страны, где это имущество находилось.

Письмо от 17 февраля 2022 г. № 03-04-05/11257

НК РФ не содержит требований о ежегодном представлении заявления для получения стандартного налогового вычета на ребенка. В случае если у налогоплательщика право на получение стандартного налогового вычета на ребенка не прекратилось, то независимо от окончания налогового периода повторного представления документов налоговому агенту не требуется.

При этом если в заявлении указано, что работник организации просит предоставить налоговый вычет на ребенка только в определенном налоговом периоде, то для получения такого вычета в следующем налоговом периоде ему необходимо представить новое заявление.

Письмо от 21 февраля 2022 г. № 03-04-05/12094

В том случае, если по условиям договора, стороной которого является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено указанное зачисление процентов.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 18 февраля 2022 г. № 03-11-11/11673

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом, физическое лицо, получающее доход от реализации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-11-11/8321

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении доходов по банковским вкладам не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-11-11/8320

Положения Федерального закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией товаров собственного производства, в том числе через вендинговые аппараты, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом N 422-ФЗ.

Налог на имущество

Письмо от 17 февраля 2022 г. № 03-05-05-01/11290

В случае если капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованный объект недвижимого имущества по их завершении не возмещены арендодателем и учитываются в качестве основного средства на балансе арендатора, то налог на имущество организаций уплачивается арендатором до выбытия этого основного средства из состава основных средств в установленном ФСБУ 6/2020 порядке.

Транспортный налог

Письмо от 15 февраля 2022 г. № 03-05-05-04/10264

ФНС России письмом от 20.10.2021 N БС-4-21/14849@ даны разъяснения, согласно которым в случае перерегистрации транспортного средства с одного обособленного подразделения организации на другое, находящееся в другом субъекте Российской Федерации, транспортный налог уплачивается в бюджет по месту нахождения транспортного средства, определенному по состоянию на 1-е число месяца, в котором произошли указанные изменения. Исходя из нового места нахождения обособленного подразделения, на которое перерегистрировано транспортное средство, транспортный налог уплачивается начиная со следующего месяца.

Страховые взносы

Письмо от 7 февраля 2022 г. № 03-01-10/7881

Поскольку оплата питания работников и выплата денежной компенсации на питание осуществляются работодателем за счет собственных средств на основании принятого в организации локального нормативного акта, а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, стоимость такого питания, а также компенсация на питание подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-15-06/8325

ИТ-организация, получившая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеющая среднюю (среднесписочную) численность работников не менее семи человек, с целью применения упомянутых пониженных тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учесть, в частности, доходы от предоставления прав использования разработанного ею программного обеспечения по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа к программному обеспечению через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, но при условии, что использование данного программного обеспечения не заключается в распространении рекламной информации в сети Интернет и (или) получении доступа к такой информации, размещении предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет, осуществлении поиска информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключении сделок.

Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-04-06/8482

Если постоянная работа физических лиц - работников организации осуществляется в пути (подвижной характер работы), то суммы расходов организации по найму жилых помещений для указанных физических лиц не подлежат обложению страховыми взносами на основании положений подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ при документальном подтверждении таких расходов. При этом суточные, выданные таким работникам, не облагаются страховыми взносами в размере, установленном локальным актом организации.

Письмо от 22 февраля 2022 г. № 03-03-05/12746

Денежные средства, перечисляемые ИТ-организации РФРИТ по соглашению, заключенному между ними, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права использования российского программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене, учитываются в 90-процентной доле доходов ИТ-организации от осуществления деятельности в области информационных технологий и в общем объеме доходов ИТ-организации.

УСН

Письмо от 1 февраля 2022 г. № 03-11-11/6404

Налогоплательщики, применяющие УСН, не учитывают при определении объекта налогообложения в составе доходов суммы возврата излишне уплаченных налогов, уплачиваемых в связи с применением специального налогового режима. Это относится как к полученным излишне уплаченным суммам налогов, которые уплачиваются в связи с применением указанного специального налогового режима, так и к полученным излишне уплаченным суммам налогов, от уплаты которых налогоплательщики, применяющие указанный налоговый режим, не освобождены в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

Письмо от 17 февраля 2022 г. № 03-11-06/2/11177

В случае если управляющая организация получила от собственников нежилых помещений (апартаментов) денежные средства в оплату коммунальных услуг на содержание общего имущества и полностью перечислила их поставщикам коммунальных ресурсов, то указанные средства при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитываются.

НДПИ

Письмо от 17 февраля 2022 г. № 03-06-06-01/11068

Ограничения по определению стоимости единицы добытого полезного ископаемого только с учетом количества полезного ископаемого, добытого и реализованного в налоговом периоде, за который исчисляется НДПИ, и, соответственно, выручки от его реализации НК РФ не установлено. Таким образом, при определении стоимости единицы добытого полезного ископаемого в целях исчисления НДПИ за конкретный налоговый период следует учитывать весь объем (количество) реализованного в этом налоговом периоде полезного ископаемого и всю выручку от его реализации независимо от налогового периода фактической добычи реализованного полезного ископаемого.

Оценка стоимости добытых драгоценных камней (природных алмазов) массой 10,80 карата и более в целях налогообложения НДПИ исходя из их первичной оценки осуществляется только в случае отсутствия в соответствующем налоговом периоде реализации добытого в этом налоговом периоде и (или) предыдущих налоговых периодах полезного ископаемого.

Патент

Письмо от 15 февраля 2022 г. № 03-11-11/10295

Порядок учета арендодателем полученного обеспечительного платежа зависит от условий договора аренды. Так, если обеспечительный платеж выполняет в том числе функцию аванса (экономической выгоды будущих периодов), то налогоплательщик полученные денежные средства учитывает при формировании налоговой базы на дату получения дохода.

ККТ

Письмо от 9 февраля 2022 г. № 30-01-15/8660

Вместе с тем, Федеральный закон N 54-ФЗ не ограничивает организации и индивидуальных предпринимателей в направлении кассового чека или бланка строгой отчетности на абонентский номер с помощью сервиса обмена сообщениями.

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