Введут ли запрет на продажу алкоголя в отдельных регионах России

Рассматривается предложение по предоставлению полномочий на запрет продажи выпивки (Законопроект № 120936-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Содержание поправок

Согласно законопроекту органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в отдельных населенных пунктах, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемый законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции. Население региона негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем в населенных пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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