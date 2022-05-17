Наказание за исполнение антироссийских санкций, изъятие иностранных активов в обзоре антисанкционно права

Рассматриваются предложения по противодействию западным санкциям

Уголовная ответственность за выполнение западных санкций – Законопроект № 102053-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому деяние, совершенное в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Принудительное изъятие имущества у врагов России – Законопроект № 103072-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому объекты права собственности, находящиеся на территории Российской Федерации и принадлежащие по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, подлежат принудительному изъятию в собственность субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся. Принудительное изъятие осуществляется без возмещения его стоимости.

США – главный противник России – Законопроект № 112348-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за США закрепляется статус «главного противника Российской Федерации». В Пояснительной записке указывается, что Принятие изменений в Федеральный закон послужит стимулом для развития и укрепления политических позиций страны на мировой арене.

Закон об иностранных агентах – Законопроект № 113045-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, и осуществляющее политическую деятельность, сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, Иностранный агент не может в частности принимать участие в деятельности органов публичной власти, антикоррупционной экспертизе, в выборных процессах.

В Пояснительной записке указывается, что действующее законодательство содержит разрозненные положения, закрепленные в различных федеральных законах и устанавливающие различные подходы к базовым элементам, формирующим статус иностранного агента. Законопроектом предусматривается консолидация и актуализация положений действующих законов, регулирующих статус иностранного агента.

Внешнее управление над иностранными компаниями в России – Законопроект № 104796-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий условия для введения внешнего управления в отношении компаний. Согласно документу внешнее управление назначается по решению суда в отношении компании если:

· Иностранное лицо, относящееся к недружественным России государствам, контролирует компанию

· Компания организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота.

Основанием для внешнего управления будут: прекращение (приостановка) деятельности компании, перебои (их угроза) снабжения потребителей, угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест и т.д.

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