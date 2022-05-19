Амнистия для водителей, замена Гос.флага, права военных, инвалидов, пенсионеров в правовом обзоре

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права граждан

Правовые новости за апрель 2022

Права инвалидов

Военнослужащим-инвалидам предоставят жилье вне очереди – Законопроект № 101383-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди имеют инвалиды I и II групп, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, иного повреждения здоровья или заболевания, полученных в связи с выполнением обязанностей военной службы или службы в органах внутренних дел, либо вследствие полученного в период прохождения военной службы заболевания. В Пояснительной записке указывается, что федеральные законы не предусматривают предоставления на безвозмездной основе жилых помещений с учетом права на дополнительную площадь военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел (включая уволенных со службы), получившим увечье и утратившим здоровье в связи с исполнением служебных обязанностей.

Преимущества детей-инвалидов, детей военнослужащих при поступлении в ПТУ – Законопроект № 103837-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому осуществляется предоставление преимущественного права зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях отдельным категориям лиц (сиротам, детям-инвалидам, чернобыльцам, военнослужащим и т.д.). В Пояснительной записке указывается, что Предоставление преимущественного права зачисления в образовательные организации на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования для отдельных категорий лиц при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях будет способствовать поддержке социально уязвимых категорий лиц, существенно увеличивая возможность их трудоустройства после освоения образовательной программы.

Бесплатный выбор мест в самолете для инвалидов и детей – Законопроект № 108256-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лица с детьми и лица с ограничениями жизнедеятельности, а также сопровождающий их пассажир имеют право бесплатного выбора свободных мест (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) при едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем. В Пояснительной записке указывается, что данный законопроект позволит исключить саму возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограничениями возможности здоровья полетят раздельно.

Предпринимателей-инвалидов признают социальным предприятием – Законопроект № 107584-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому социальным предприятием признается индивидуальный предприниматель, являющийся инвалидом, осуществляет предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников.

Обзор налоговых новостей за апрель 2022

Военные права

Закон о Георгиевской ленте – Законопроект № 109180-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, регулирующий вопросы, связанные с Георгиевской лентой. Согласно законопроекту Георгиевская лента является символом воинской славы России. Георгиевская лента используется во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мероприятий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, а также мероприятий, посвященных памятным датам России. В Пояснительной записке указывается, что при этом законодательное закрепление статуса Георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты данного символа воинской славы. За публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

Отсрочка от армии для предпринимателей и учредителей ООО – Законопроект № 114611-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на отсрочку от призыва имеют граждане, являющиеся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, единственным участником общества с ограниченной ответственностью или зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и имеющие среднесписочную численность работников не менее пяти на дату призыва на военную службу и за год, предшествующий году призыва на военную службу. В Пояснительной записке указывается, что Законопроект направлен на реализацию поручений Президента и Правительства Российской Федерации о том, что в условиях санкционного давления для поддержки отечественной экономики нужна максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом.

Комментарий к налоговым спорам за март 2022

Пенсионные права

Освобождение от НДФЛ пенсий, выплачиваемых по договорам, заключенным близкими родственниками – Законопроект № 101376-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому пенсионные выплаты по договорам, заключенным физическими лицами с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей - инвалидов, находящихся под опекой (попечительством). В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время при определении налоговой базы для взимания налога на доходы физических лиц не учитываются только суммы пенсионных выплат, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным непосредственно физическими лицам.

Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам – Законопроект № 109524-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года предлагается выплачивать такой же размер пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров. В Пояснительной записке указывается, что отмена индексации пенсий работающих пенсионеров состоялась 01.01.2016 г. В связи с этим эта часть пенсионеров получает неполный размер пенсии уже седьмой год. За шесть лет, с 2016 г. по 2022 г., индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров составила 50,3%. Следовательно, при том же порядке индексации ежемесячная пенсия работающих пенсионеров увеличилась бы в среднем на 6189 рублей.

Изменение расчета индивидуального пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров – Законопроект № 109561-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который предполагает отмену максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) при перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров и переход к исчислению ИПК при ежегодном перерасчете пенсий работающим пенсионерам в общем порядке. В Пояснительной записке указывается, что существующий порядок дискриминирует работодателя (страховщика), создавая избыточную налоговую нагрузку, не обеспечивая при этом эквивалентный размер пенсионного обеспечения. В результате и у работодателя, и у работника формируются антистимулы к легализации заработной платы.

Сохранение повышенной пенсии по старости и инвалидности при переезде из села – Законопроект № 114060-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности либо при изменении статуса сельского поселения, в котором проживают граждане, в связи с наделением его статусом городского поселения указанным лицам устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. В Пояснительной записке указывается, что лицам, проработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет, проживавшим в сельской местности и выехавшим на новое место жительства до 1 января 2022 года повышение фиксированной платы не назначается. Лишаются повышения указанной фиксированной выплаты также лица, проработавшие более 30 лет в сельском хозяйстве, не менявшие место жительства, однако в результате изменения границ муниципальных образований их населенные пункты изменили свой статус и исключены из населенных пунктов, относящихся к сельской местности.

Дайджест налоговых новостей за апрель 2022

Права детей и родителей

Предоставление жилья многодетным семьям – Законопроект № 101186-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в первоочередном порядке жилые помещения по договорам социального найма предоставляются многодетным семьям. В Пояснительной записке указывается, что указанная мера позволит существенно помочь многодетным семьям в решении базового жилищного вопроса, а также может стать дополнительным стимулом для семей с одним или двумя детьми стать многодетной семьей.

Бесплатное питание для 5-9 классов – Законопроект № 101438-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому бесплатное обеспечения горячим питанием распространяется на обучающихся по образовательным программам основного общего образования, т.е. с 5 по 9 классы. В Пояснительной записке указывается, что обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся.

Право на повторную сдачу ЕГЭ – Законопроект № 114984-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обучающиеся вправе пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету. В Пояснительной записке указывается, что согласно последним социологическим опросам, 20% из тех, кто не одобряет, что в школах сдают единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), выделяют в качестве основной причины то, что ЕГЭ — это «слишком большая нагрузка на детей, они испытывают стресс». 13% среди тех, кто не одобряет проведение ЕГЭ в школах, заявили, что «результаты ЕГЭ недостаточно отражают знания школьников, в них много случайного».

Выплата остатка материнского капитала – Законопроект № 102484-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому остатки материнского капитала, не превышающие 25 тыс. рублей, будут выплачиваться без каких-либо условий. В Пояснительной записке указывается, что Размер сумм (часто до 25 тыс. рублей), остающихся на счетах, затрудняет их использование на установленные законодательством направления расходования материнского (семейного) капитала, например, на улучшение жилищных условий. Таким образом, все указанные средства, фактически, изъяты из оборота, не работают на укрепление экономики и увеличение благосостояния населения.

Отмена образовательных услуг в школе – Законопроект № 105337-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Закон об образовании, направленные на исключение термина «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» из статей, регулирующих вопросы финансирования образования (статьи 2, 36, 88 и 99 Федерального закона). В Пояснительной записке указывается, что государство не вправе отказать в предоставлении общего образования, что уже само по себе не позволяет рассматривать сферу общего образования как «услугу» в понимании правоотношений, возникающих в рамках гражданского законодательства.

Выплата одиноким матерям и отцам в связи с рождением ребенка – Законопроект № 111958-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, предусмотренная настоящим Федеральным законом, осуществляется в отношении гражданина, имеющего право на её получение, являющегося единственным родителем (одинокой матерью или одиноким отцом), в размере двукратного прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона направлен на существенное изменение демографической ситуации в нашей стране, на перелом её негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент. В частности, согласно информации Росстата РФ, естественный прирост населения в Российской Федерации до 2035 года при лучшем прогнозе составит 349 тысяч человек в год, а в худшем случае ожидается убыль 856 тысяч человек ежегодно.

Освобождение от налога на имущество многодетных родителей – Законопроект № 115341-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому освобождаются от обложения налогом на имущество родители в семьях, отнесенных законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» к многодетным и нуждающимся в дополнительной социальной поддержке.

Налоговые споры за 2021

Финансовые права

Запрет на изменение ставок по кредитам – Законопроект № 100935-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, если такая возможность предусмотрена договором с клиентом в отношении договоров, заключенных до 27 февраля 2022 года включительно. В Пояснительной записке указывается, что сегодняшняя ситуация как никогда ставит во главу угла развитие и поддержку предпринимательства в России, особенно малого и среднего бизнеса, поскольку именно они являются основой экономики, обеспечивают рабочие места гражданам, занятость населения и экономический рост.

Внешнее управление над иностранными компаниями в России – Законопроект № 104796-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий условия для введения внешнего управления в отношении компаний. Согласно документу внешнее управление назначается по решению суда в отношении компании если:

· Иностранное лицо, относящееся к недружественным России государствам, контролирует компанию

· Компания организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота.

Основанием для внешнего управления будут: прекращение (приостановка) деятельности компании, перебои (их угроза) снабжения потребителей, угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест и т.д.

Увеличение выплат работникам при банкротстве работодателя – Законопроект № 107968-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека. Сейчас эта сумма составляет 30 тыс. рублей. В Пояснительной записке указывается, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тысяч рублей в месяц является недостаточным.

Повышение страхового возмещения по вкладам при банкротстве банка – Законопроект № 109950-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому увеличивается предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с 1,4 млн. до 3 млн. рублей. В Пояснительной записке указывается, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Сельским жителям предлагают оплачивать проезд к медицинским учреждениям – Законопроект № 102240-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому жителям малочисленных сельских и отдаленных населенных пунктов должны быть доступны все виды и формы медицинской помощи. Компенсация стоимости проезда (туда и обратно) малообеспеченным жителям малочисленных сельских и отдаленных населенных пунктов до медицинских организаций, находящихся в другом субъекте Российской Федерации относительно их постоянного места проживания, для получения специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи, а также при необходимости сопровождающим их лицам осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что нельзя не учитывать, что многие малообеспеченные сельские жители не могут себе позволить оплатить дорогостоящую поездку на лечение в медицинском центре в другой регион.

Закон о майнинге – Законопроект № 116366-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ подготовлен законопроект, направленный на регулирование отношений, связанных с майнингом. Согласно проекту Под майнингом цифровой валюты в Российской Федерации понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре. Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица и регистрации в Реестре участников майнинга, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные Правительством Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что Российская Федерация находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает 3 место в мире. Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в «серой» зоне. В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Карательное право

Уголовная ответственность за выполнение западных санкций – Законопроект № 102053-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому деяние, совершенное в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Принудительное изъятие имущества у врагов России – Законопроект № 103072-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому объекты права собственности, находящиеся на территории Российской Федерации и принадлежащие по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, подлежат принудительному изъятию в собственность субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся. Принудительное изъятие осуществляется без возмещения его стоимости.

США – главный противник России – Законопроект № 112348-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за США закрепляется статус «главного противника Российской Федерации». В Пояснительной записке указывается, что Принятие изменений в Федеральный закон послужит стимулом для развития и укрепления политических позиций страны на мировой арене.

Закон об иностранных агентах – Законопроект № 113045-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, и осуществляющее политическую деятельность, сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, Иностранный агент не может в частности принимать участие в деятельности органов публичной власти, антикоррупционной экспертизе, в выборных процессах.

В Пояснительной записке указывается, что действующее законодательство содержит разрозненные положения, закрепленные в различных федеральных законах и устанавливающие различные подходы к базовым элементам, формирующим статус иностранного агента. Законопроектом предусматривается консолидация и актуализация положений действующих законов, регулирующих статус иностранного агента.

Амнистия по административным правонарушениям в области дорожного движения – проект постановления № 113756-8 (подробнее)

В Государственной Думе предлагают провести амнистию, согласно которой прекращается исполнение постановлений о назначении административных наказаний в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ (правонарушения в области дорожного движения). В Пояснительной записке указывается, что принятие проекта постановления Государственной Думы позволит в условиях складывающейся в Российской Федерации неблагоприятной социально-экономической ситуации оказать со стороны государства поддержку жителям Российской Федерации, совершившим административные правонарушения в области дорожного движения, не представляющие существенной общественной опасности, включая сохранение их денежных средств (избавление от дополнительных финансовых обременений, связанных с расходами по уплате административных штрафов).

Штраф за нарушение сохранности останков воинов Великой Отечественной войны – Законопроект № 116337-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому неисполнение правообладателем земельного участка установленной законодательством Российской Федерации обязанности по уведомлению органов местного самоуправления об обнаружении на своем земельном участке костных останков погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и (или) надгробий, памятников, стел, обелисков, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Трудовые права

В России признают армянские водительские права – Законопроект № 99690-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, предусматривающий признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

Бесплатное питание для работников железной дороги – Законопроект № 113070-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Бесплатным рационом питания (натуральным довольствием) за счет средств работодателя обеспечиваются работники железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющие на объектах инфраструктуры более четырех часов подряд в течение времени, когда прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции, следующие работы: 1) аварийно-восстановительные; 2) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий; 3) по реконструкции объектов инфраструктуры; 4) по ремонту объектов инфраструктуры; 5) по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при ликвидации снежных заносов. В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что обязательным компонентом поддержания высокой работоспособности и психологической комфортности является хорошее физическое состояние работников. Выполнение физических, а также нервно-психических нагрузок напрямую зависит от полноценного, адекватного по энергетической и пищевой ценности питания. Способность выполнять напряженную физическую работу обеспечивают основные пищевые вещества пищи (белки, жиры, углеводы).

Отпуск за прививку от короны – Законопроект № 99927-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работник при проведении профилактических прививок против инфекции имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня (в день введения вакцины (ее компонентов) и следующий за ним рабочий день) с сохранением за работником места работы (должности) и среднего заработка. В Пояснительной записке указывается, что закрепление данной нормы в Трудовом кодексе Российской Федерации будет способствовать популяризации прививочной кампании против короны.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

Другое

Этнокультурное достояние России – Законопроект № 102232-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на регулирование отношений в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Нематериальное этнокультурное достояние Российской Федерации - совокупность присущих народам и этническим общностям Российской Федерации духовных, интеллектуальных и нравственно-этических ценностей, являющихся отражением их культурной самобытности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также современные тенденции.

В Пояснительной записке указывается, что Нематериальное этнокультурное достояние Российской Федерации является важнейшим элементом духовности этнических групп и играет ключевую роль в формировании культурного пространства современной России. На основе передачи из поколения в поколение традиционных знаний, навыков и умений не только закрепляется опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и формируются этические идеалы, моральные принципы и нравственные установки. Сохраняя до наших дней свое основополагающее значение, нематериальное этнокультурное достояние несет в себе важнейшие свойства и качества культурного развития, в котором находит выражение исторический путь этнических групп Российской Федерации, а также отражаются современные тенденции развития традиционной культуры.

Замена государственного флага России – Законопроект № 109189-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Государственный флаг Российской Федерации представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине - 1:2. В Пояснительной записке указывается, что Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. бело-синекрасный флаг стал символом русских коллаборационистов - приспешников гитлеровских захватчиков и противников Союза ССР. Германское командование не разрешало, но и не запрещало использование бело-сине-красного флага. Несмотря на отсутствие официального статуса, с первых месяцев войны триколор использовался в многочисленных добровольческих соединениях в составе Вермахта, а позднее и в кадровых частях - РОА (официальное наименование «Восточный легион») под командованием генерала Андрея Власова.

Соотечественник за рубежом – Законопроект № 111236-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому вводится понятие соотечественник за рубежом – иностранный гражданин или лицо без гражданства, признаваемые соотечественником по основаниям пункта 3 статьи 1 Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Вид на жительство соотечественнику за рубежом по его заявлению предоставляется в том субъекте Российской Федерации, выбранном соотечественником за рубежом для переезда, где соотечественник за рубежом имеет жилое помещение, принадлежащее ему на праве собственности или аренды, либо в субъекте Российской Федерации, реализующем Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В Пояснительной записке указывается, что получение вида на жительство соотечественником за рубежом расширяет его возможности для получения гражданства РФ в упрощенном порядке по прибытии в Россию, поскольку наличие вида на жительство является необходимым условием подачи заявления на гражданство в большинстве случаев, предусмотренных Федеральным законом «О гражданстве РФ».

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