В Госдуме хотят легализовать NTF-токены

Рассматривается предложение по защите прав на NTF-токены (Законопроект № 126586-8)
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от партии "новые люди"
А.О.Ткачев, В.А.Даванков
Содержание предложения
Согласно законопроекту NTF-токены признаются объектом правовой защиты в качестве результата интеллектуальной деятельности.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что С учетом технологических особенностей сети Интернет, возникают вопросы надлежащей правовой защиты исключительных прав на создаваемые NFT-токены у правообладателей. В силу того, что NFT никак не урегулированы государством рынок NFT сталкивается с широким спектром проблем: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по финансовым правам граждан
Обзор финансового права за апрель 2022 - ссылка