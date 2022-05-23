В Госдуме хотят легализовать NTF-токены

Рассматривается предложение по защите прав на NTF-токены (Законопроект № 126586-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии "новые люди"

А.О.Ткачев, В.А.Даванков

Содержание предложения

Согласно законопроекту NTF-токены признаются объектом правовой защиты в качестве результата интеллектуальной деятельности.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что С учетом технологических особенностей сети Интернет, возникают вопросы надлежащей правовой защиты исключительных прав на создаваемые NFT-токены у правообладателей. В силу того, что NFT никак не урегулированы государством рынок NFT сталкивается с широким спектром проблем: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

Обзор финансового права за апрель 2022 - ссылка