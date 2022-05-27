Легализация майнинга

Рассматривается проект о регулировании майнинга (Законопроект № 127303-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен депутатами от партии "Новые люди"

Содержание предложения

В Государственной Думе рассматривается законопроект о майнинге в Российской Федерации.

Согласно документу под майнингом (выпуском, генерацией, деятельностью по майнингу) цифровой валюты в Российской Федерации понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (а именно: доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программноаппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации) и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре.

Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по экспертным оценкам, гражданами Российской Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 10 трлн рублей. Кроме того, Российская Федерация находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает 3 место в мире. Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в «серой» зоне. В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по цифровым активам