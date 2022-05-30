Предоставление детям-инвалидам с сопутствующими заболеваниями лечебных путевок

Рассматривается предложение по расширению оснований для предоставления путевок на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам (Законопроект № 129274-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, С.Д.Леонов, С.А.Наумов

Содержание поправок

Законопроектом предлагается за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации предоставлять путевки на санаторно-курортное лечение в целях профилактики сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления инвалидности детей-инвалидов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т.д.), имеющие например сопутствующее заболевание, ту же астму, не имеют право на санаторно-курортное лечение, так как в данном случае заболевание астму классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам детей

Обзор семейного права за апрель 2022 - ссылка