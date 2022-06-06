Уголовное наказание за вождение лицами, лишенными прав

Предлагается ужесточить ответственность за вождение без прав (Законопроект № 130391-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от партий Единая Россия, ЛДПР, Новые люди, Справедливая Россия

Депутаты Государственной Думы И.А.Яровая, Д.Ф.Вяткин, Я.Е.Нилов, И.А.Панькина, Д.А.Певцов, Н.В.Новичков

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет уголовное наказание, включая лишение свободы до 1 года.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершено более трети (35,3%) ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а доля числа погибших по их вине приближается к половине из всех погибших из-за выездов на полосу для встречного движения, совершенно очевидно, что те меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по ответственности водителей

Усиление административной ответственности за вождение без прав - ссылка