В Госдуме предложили установить новые выплаты и льготы для сельских семей

Рассматривается предложение по расширению мер поддержки многодетных семей на селе

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Рассматривается предложение по расширению мер поддержки многодетных семей на селе

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы Ф.С. Тумусовым (Справедливая Россия)

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о мерах государственной поддержки многодетных сельских семей. Документ предполагает ежемесячные выплаты на каждого ребёнка в размере прожиточного минимума, ежемесячные выплаты «семейной заработной платы» одному из родителей, единовременную денежную выплату сельским семьям на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту и другие льготы.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что сельская многодетная семья России - уникальный социальный институт, родовой исток российского народа. Философская трактовка сельской семьи связана с мирским институтом благоустройства, биологическим и социологическим упорядочиванием и безопасностью рода.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Обзор семейного права за апрель 2022 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим