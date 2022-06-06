В Госдуме предложили установить новые выплаты и льготы для сельских семей

Рассматривается предложение по расширению мер поддержки многодетных семей на селе
Автор инициативы
Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы Ф.С. Тумусовым (Справедливая Россия)
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о мерах государственной поддержки многодетных сельских семей. Документ предполагает ежемесячные выплаты на каждого ребёнка в размере прожиточного минимума, ежемесячные выплаты «семейной заработной платы» одному из родителей, единовременную денежную выплату сельским семьям на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту и другие льготы.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что сельская многодетная семья России - уникальный социальный институт, родовой исток российского народа. Философская трактовка сельской семьи связана с мирским институтом благоустройства, биологическим и социологическим упорядочиванием и безопасностью рода.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы по правам семей
Обзор семейного права за апрель 2022 - ссылка