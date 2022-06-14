В Госдуме предложили наказывать за пропаганду нетрадиционных отношений

Рассматривается предложение по привлечению к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений

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Рассматривается предложение по привлечению к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений (Законопроект № 138702-8)

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Законодательным Собранием города Севастополя

Содержание инициативы

Согласно законопроекту пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся сексуальной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, не должно ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную нравственность в ее понимании, сложившемся в российском обществе, поскольку иное противоречило бы основам правопорядка.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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