Путевки детям-инвалидам, новые выплаты многодетным семьям в обзоре семейного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права семей

Семейное право

Отмена экзаменов для детей мед.работников погибших от коронавируса – Законопроект № 125874-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается право на прием без вступительных испытаний детям медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если они выбирают специальность и (или) направление подготовки в области здравоохранения.

Российское движение детей и молодежи «Большая перемена» – Законопроект № 126384-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на создание движения «Большая перемена». Одной из целей движения является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями. Участниками Движения смогут стать все дети с 6 лет, организацию воспитания и досуга которых буду осуществлять взрослые-наставники. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и клубах, консолидировать и усилить поддержку, оказываемую детям и молодежи, повысить их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию развития их на основе ценностей российского общества.

Предоставление детям-инвалидам с сопутствующими заболеваниями путевок – Законопроект № 129274-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации предоставлять путевки на санаторно-курортное лечение в целях профилактики сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления инвалидности детей-инвалидов. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т.д.), имеющие например сопутствующее заболевание, ту же астму, не имеют право на санаторно-курортное лечение, так как в данном случае заболевание астму классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.

Выплаты многодетным семьям на селе – Законопроект № 133927-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о мерах государственной поддержки многодетных сельских семей. Документы предполагает ежемесячные выплаты на каждого ребёнка в размере прожиточного минимума, ежемесячные выплаты «семейной заработной платы» одному из родителей, единовременную денежную выплату сельским семьям на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту и другие льготы. В Пояснительной записке указывается, что сельская многодетная семья России - уникальный социальный институт, родовой исток российского народа. Философская трактовка сельской семьи связана с мирским институтом благоустройства, биологическим и социологическим упорядочиванием и безопасностью рода.

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