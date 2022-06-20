Легализация майнинга, страхование пенсий в обзоре финансового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

Финансовое право за май 2022

Защита прав на NTF-токены – Законопроект № 126586-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому NTF-токены признаются объектом правовой защиты в качестве результата интеллектуальной деятельности. В Пояснительной записке указывается, что с учетом технологических особенностей сети Интернет, возникают вопросы надлежащей правовой защиты исключительных прав на создаваемые NFT-токены у правообладателей. В силу того, что NFT никак не урегулированы государством рынок NFT сталкивается с широким спектром проблем: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков.

Легализация майнинга – Законопроект № 127303-8 (подробнее)

В Государственной Думе рассматривается законопроект о майнинге в Российской Федерации. Согласно документу под майнингом (выпуском, генерацией, деятельностью по майнингу) цифровой валюты в Российской Федерации понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (а именно: доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программноаппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации) и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре. Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты. В Пояснительной записке указывается, что по экспертным оценкам, гражданами Российской Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 10 трлн рублей. Кроме того, Российская Федерация находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает 3 место в мире. Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в «серой» зоне. В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов.

Гарантии пенсионеров при банкротстве пенсионного фонда – Законопроект № 130955-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается проект о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. Согласно документу при банкротстве или отзыве лицензии НПФ на этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 млн рублей. На этапе выплат, законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. В Пояснительной записке указывается, что с учетом демографических тенденций в развитых и развивающихся странах для государства все более актуальным становится вопрос о стимулировании активного участия граждан и работодателей в добровольных пенсионных программах, предоставляющих возможность самостоятельно сберегать средства на будущую пенсию и обеспечить достойный уровень дохода после выхода на пенсию.

Объединение Фонда Пенсионного страхования с Фондом социального страхования – Законопроект № 127389-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о едином Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что в целях оптимизации структуры Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, централизации установления пенсий и иных социальных выплат, осуществления на федеральном уровне персонифицированного учета, оптимизации процессов административно-хозяйственной деятельности, в том числе централизации бухгалтерского учета, а также сокращения существующих издержек проектом федерального закона предусматривается создание на базе указанных фондов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, который бы объединил в себе функции страховщиков таких фондов.

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