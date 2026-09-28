Проверьте договор с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Как часто бухгалтеру приходится проверять договоры? В крупных компаниях со своей юридической службой, может, и редко. Но если бухгалтер в единственном лице – один за всех и все на одного? В такой ситуации выручит новый ИИ-сервис от КонсультантПлюс. Он проверит договор буквально за минуту.

ИИ-сервис «Проверка договоров» от КонсультантПлюс тщательно разберет каждый пункт:

проанализирует договор на юридические, коммерческие и технические риски;

рассмотрит документ именно с вашей стороны договора;

даст ссылки на правовые акты и фирменные материалы в системе КонсультантПлюс, чтобы подтвердить свой ответ.

Работать с сервисом очень просто: достаточно загрузить свой договор по ссылке.

Сервис самостоятельно определит тип договора и предложит выбрать сторону. Вам останется только нажать кнопку «Проверить».

ИИ-сервис проверит договор на три типа рисков: юридические, коммерческие и технические. Каждый из найденных рисков укажет прямо в тексте и вынесет на правую панель, чтобы было удобно ориентироваться в тексте документа.

Чтобы попробовать ИИ-помощник в деле, достаточно заполнить короткую форму на сайте КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе КонсультантПлюс вы получите сразу же, а затем специалисты сервисного центра свяжутся с вами, чтобы оперативно открыть пробный доступ к ИИ-помощнику.

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