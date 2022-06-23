В Госдуме предложили заключать договор ОСАГО на месяц

Рассматривается предложение по изменению минимального срока действия договора ОСАГО (Законопроект № 143281-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, В.С.Селезнев; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова

Содержание поправок

Согласно законопроекту договор ОСАГО может заключаться на срок от одного месяца до одного года.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что для транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года. В то же время бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например, для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам водителей