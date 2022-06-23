Гражданские служащие, направленные на Украину, получат статус ветерана боевых действий

Рассматривается предложение о расширении оснований для получения статуса ВБД

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Рассматривается предложение о расширении оснований для получения статуса ВБД (Законопроект № 144334-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы В.В.Гутенев, В.А.Васильев, А.В.Картаполов, Д.Ф.Вяткин, А.Л.Красов; Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, С.Н.Рябухин, А.Г.Ярошук

Содержание поправок

Согласно законопроекту к ветеранам боевых действий относятся лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам военнослужащих

  • Обзор военного права за май 2022 - ссылка
  • Добровольцы на Донбассе могут получать статус ветеранов боевых действий - ссылка
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