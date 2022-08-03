Освобождение от штрафа за перевозку ребенка-инвалида без автокресла

Предлагается установить основания для освобождение от ответственности за перевозку детей-инвалидов без кресел (Законопроект № 175373-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова

Содержание поправок

Согласно законопроекту от административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, освобождаются водители, перевозящие ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные Правилами дорожного движения требования к перевозке детей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что некоторых детей с инвалидностью, например, с детским церебральным параличом, по медицинским показаниям можно перевозить в автомобиле только в лежачем положении в специальном кресле, которое порой не помещается в небольшой автомобиль. Оштрафуют ли при этом водителя за перевозку ребенка-инвалида не в кресле, а в лежащем положении зависит только от понимания и доброй воли сотрудника ГИБДД. Многих детей с инвалидностью по медицинским показаниям нельзя пристегивать. Например, некоторых детей с аутизмом родители вынуждены перевозить не пристёгнутыми, нарушая Правила дорожного движения.

Материалы к законопроекту

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