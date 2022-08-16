Понятие бытовых услуг, принцип правомерных ожиданий в обзоре налоговых споров за июнь 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры рассмотренные Верховным судом в июне 2022
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Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
- Льготная ставка по участку для ИЖС не зависит от статуса владельца - Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242
- Патент применяется в отношении бытовых услуг, заказанных юр.лицами - Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659
Отказные определения судей Верховного Суда:
- Учет по НДС экономии застройщика - Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367
- Учет Страховым компании НДС по годным остаткам - Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935
- Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика - Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685
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