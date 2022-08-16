Дайджест по налогам за июль 2022

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий
Содержание
- Освобождение от госпошлины ветеранов, инвалидов, многодетных
- НДС и налог на прибыль при оказании помощи ЛДНР
- Учет резерва по сомнительным долгам при субсидиарной ответственности
- Территория применения АвтоУСН
- Мораторий на налоговые проверки
- Корректировка резерва по долгам при погашении задолженности
- Налог на прибыль при аресте имущества недружественными странами
- НДС при списании невостребованного аванса
- Уплата страховых взносов за учредителя
- УСН при изъятии объекта недвижимости для государственных нужд
- НДС по операциям с музыкальным шоу
- НДС по аренде с иностранцами
- НДФЛ и страховые взносы при задержке зарплаты
- НДС по услугам общепита в гостиницах
- Освобождение от пошлины при наследовании жилья
- Вычет по НДФЛ при переводе нежилого помещения в жилое
- Вычет по НДФЛ при аренде жилья
- Транспортный налог при залоге автомобиля
- Налог на имущество по лесным дорогам
- НДС при приобретении сертификата OZON
- НДС и налог на прибыль по расходам в интересах третьего лица
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