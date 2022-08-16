Дайджест по налогам за июль 2022

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Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий

Содержание

  • Освобождение от госпошлины ветеранов, инвалидов, многодетных
  • НДС и налог на прибыль при оказании помощи ЛДНР
  • Учет резерва по сомнительным долгам при субсидиарной ответственности
  • Территория применения АвтоУСН
  • Мораторий на налоговые проверки
  • Корректировка резерва по долгам при погашении задолженности
  • Налог на прибыль при аресте имущества недружественными странами
  • НДС при списании невостребованного аванса
  • Уплата страховых взносов за учредителя
  • УСН при изъятии объекта недвижимости для государственных нужд
  • НДС по операциям с музыкальным шоу
  • НДС по аренде с иностранцами
  • НДФЛ и страховые взносы при задержке зарплаты
  • НДС по услугам общепита в гостиницах
  • Освобождение от пошлины при наследовании жилья
  • Вычет по НДФЛ при переводе нежилого помещения в жилое
  • Вычет по НДФЛ при аренде жилья
  • Транспортный налог при залоге автомобиля
  • Налог на имущество по лесным дорогам
  • НДС при приобретении сертификата OZON
  • НДС и налог на прибыль по расходам в интересах третьего лица

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Юзвак Максим
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