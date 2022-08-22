Практика Верховного Суда по налогам за июнь 2022

Рассматриваются наиболее интересные споры по налоговым вопросам

Общие вопросы

Определение от 27 июня 2022 г. № 309-ЭС22-9557 (с. Завьялова Т.В., Уральский лизинговый центр) –

Суды установили, что инспекцией приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности общества по налогам и пеням. При этом суды учли, что нарушение длительности оформления результатов выездной налоговой проверки (принятия решения) не привело к нарушению предельно допустимого срока взыскания недоимки.

Налоговый контроль

Определение от 30 июня 2022 г. № 306-ЭС22-9739 (с. Антонова М.К., ИП Бахшиев Натиг Зияддин оглы) –

Суды указали, что предприниматель не исполнил обязанность по представлению первичной документации и поэтому налоговым органом правомерно рассчитаны действительные налоговые обязательства за 2017 год на основании данных об операциях по расчетному счету предпринимателя и документов, полученных в ходе встречных проверок контрагентов проверяемого налогоплательщика, что не противоречит подпункту 7 пункта 1 статьи НК РФ.

Судебные споры

Определение от 27 июня 2022 г. № 305-ЭС22-10564 (с. Антонова М.К., Стройбал) –

Полагая, что вынесенное по результатам выездной проверки ООО "Экотехпром" решение и решение вышестоящего налогового органа затрагивают права конкурсных кредиторов, ООО "Стройбал" обратилось с заявлением в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что действия налогового органа по проведению выездной налоговой проверки и принятию решения осуществлены в отношении ООО "Экотехпром". Данными действиями и ненормативными правовыми актами налоговых органов права и законные интересы ООО "Стройбал" не нарушены, обязанности совершить какие-либо действия на указанное лицо не возложено. Решением управления затрагиваются права кредитора в связи с включением недоимки ООО "Экотехпром" в реестр требований кредиторов, в который также включены требования заявителя, признаются несостоятельными, поскольку данное обстоятельство само по себе не подтверждает нарушения прав и обязанностей с учетом предмета спора (оспаривание решения налогового органа, принятого по результатам выездной налоговой проверки конкретного налогоплательщика).

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2022

НДС

Определение от 17 июня 2022 г. № 307-ЭС22-8901 (с. Антонова М.К., Пром) –

Основанием для отказа в возмещении налога в указанной сумме послужил вывод инспекции об отсутствии у налогоплательщика права на применение пониженной налоговой ставки в размере 10 процентов в отношении семян подсолнечника и кукурузы, используемых для посева.

Судебные инстанции исходили из доказанности налоговым органом обстоятельств того, что спорные товары предназначены для посева, а не для использования в пищевых целях, в связи с чем к данным товарам не может применяться пониженная налоговая ставка в размере 10 процентов.

Определение от 15 июня 2022 г. № 305-ЭС22-8504 (с. Завьялова Т.В., Газпром Нефтехим Салават) –

Суды признали правомерной позицию налогового органа, согласно которой определяющим условием для принятия к вычету налога, ранее уплаченного в бюджет с полученных авансов, является именно факт принятия выполненных работ и оказанных услуг, поскольку иное бы противоречило сущности косвенного налога.

Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367 (с. Завьялова Т.В., Горстрой) –

Суды сделали вывод о том, что экономия застройщика в виде разницы между средствами, полученными от инвестора, и фактическими затратами на строительство, не возвращенными инвестору, подлежит включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, поскольку представляет собой плату застройщику на оказанные услуги.

Определение от 10 июня 2022 г. № 304-ЭС22-8394 (с. Завьялова Т.В., ЭкоНива Алтай) –

Отказ в принятии вычетов связан с выводом инспекции о том, что налогоплательщик не является инвестором инвестиционного объекта, а потому им не соблюдены условия, предусмотренные статьями 171 и 172 НК РФ для возникновения права на налоговый вычет. Суды учли, что общество осуществляло посредническую роль при реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет денежных средств (инвестиций), предоставляемых в соответствии с условиями бизнес-проекта ООО "Эконива-АПК Холдинг", являющимся 100% -м участником общества, при этом доля общества в инвестиционном проекте отсутствует.

Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935 (с. Завьялова Т.В., Страховая акционерная компания "Энергогарант") –

Суды исходили из того, что общество не вправе учитывать предъявленный налог в стоимости годных остатков транспортных средств, поскольку операции по реализации ГОТС не входят в закрытый перечень случаев учета НДС в стоимости товаров (работ, услуг) согласно пункту 2 статьи 170 НК РФ.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2022

Налог на имущество

Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685 (с. Завьялова Т.В., Ласселсбергер) –

Отклоняя доводы общества о защите принципа правомерных ожиданий налогоплательщика, суды апелляционной и кассационной инстанций учли, что являясь участником экономического оборота, общество с учетом очевидности ошибки, допущенной органами исполнительной власти при внесении спорного объекта в кадастровый перечень, не могло не ожидать применения соответствующих мер со стороны государства. Доначисленная налоговым органом недоимка по налогу на имущество соответствует действительной налоговой обязанности налогоплательщика, при этом к обществу не применена налоговая ответственность и не начислены пени.

Определение от 6 июня 2022 г. № 308-ЭС22-7742 (с. Антонова М.К., Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии) –

Доначисление оспариваемым решением налога на имущество организаций связано с выводом налогового органа о необоснованном исключении налогоплательщиком из объектов налогообложения объекта основных средств: "Система очистки и отвода сточных вод с территории промплощадки (Новочеркасская ГРЭС), инвентарный номер - 2205_74143, предназначенная для очистки ливневых и талых вод с территории промплощадки".

При исследовании обстоятельств дела установлено, что технические и конструктивные характеристики объекта не позволяют отнести данный объект к объектам движимого имущества; спорный объект соответствует понятию "недвижимое имущество".

Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-10313 (с. Першутов А.Г., МРСК Волги) +

Основаниями для принятия решения налогового органа в обжалуемой части послужили выводы инспекции о том, что обществом необоснованно исключены из состава облагаемых налогом на имущество ряд объектов недвижимого имущества: волоконно-оптические линии связи (далее - ВОЛС) (включая оборудование), структурированная кабельная сеть, средства связи, системы пожарной и охранной сигнализации, системы вентиляции, система отопления районные электрические сети, система водоснабжения районные электрические сети, основной производственно технический комплекс центра управления сетями (диспетчеризация), система кондиционирования и вентиляции и т.д. (п. 2.8.1. решения), поскольку налогоплательщик квалифицировал указанные объекты в качестве движимого имущества, не подлежащего обложению налогом на имущество.

Удовлетворяя требования заявителя в части налога на имущество организаций (п. 2.8.1 решения инспекции), оценив представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями статей 374, 381 Налогового кодекса Российской Федерации, статей 130, 1331, 134 Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 N 68 (ред. от 10.03.2009) "Об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи", постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 504 (ред. от 23.11.2017) "О перечне имущества, относящегося к федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов", Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 1284, Приказа Минпромэнерго Российской Федерации от 01.08.2007 N 295 "О перечнях видов имущества, входящего в состав единого производственно-технологического комплекса организации - должника, являющейся субъектом естественной монополии топливно-энергетического комплекса", принимая во внимание разъяснения, изложенные в письме Минфина России от 11.04.2013 N 03-05-05-01/11960, письме Минэкономразвития России от 29.07.2019 N Д23и-25714, а также исследовав доводы налогового органа со ссылкой на Правила устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2001 N 204, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2006, ГОСТы, СНиПы, суды пришли к выводу, что доначисление налога на имущество в связи с исключением в проверяемых периодах из налоговой базы электросетевых объектов, охарактеризованных налоговым органом как недвижимое имущество, необоснованно, не соответствует нормам действующего законодательства о налогах и сборах и фактическим обстоятельствам проведенной проверки.

Определение от 1 июня 2022 г. № 306-ЭС22-7514 (с. Завьялова Т.В., РусГидро) –

Оспариваемым решением налогового органа, вынесенным по результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год, обществу доначислен спорный налог в связи с занижением налоговой базы ввиду неверной квалификации в отношении объектов, состоящих из оборудования гидроэлектростанции, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью линий энергопередачи, в качестве объектов движимого имущества, не подлежащих налогообложению в соответствии с положениями подпункта 8 пункта 4 статьи 374 и пункта 25 статьи 381 НК РФ.

Суды установили, что гидроэлектростанция представляет собой комплекс объединенных единым производственным назначением и технологическим режимом работы зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, возведенных по единому проекту и расположенных на одном земельном участке. Спорные объекты, входящие в состав гидроэлектростанции, являются ее составной частью и относятся к сложной вещи.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Земельный налог

Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Пронина М.В., Вит-Строй) +

Определяющим для применения налоговой ставки земельного налога 0,3% является вид разрешенного использования земельного участка и назначение возводимых на нем объектов. Для ситуаций, когда на земельном участке, предоставленном для жилищного строительства, не возведен объект недвижимости, пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса установлены правовые последствия в виде применения повышающих коэффициентов к названной ставке налога. Иных ограничений в праве на применение пониженной ставки земельного налога в отношении земельных участков с видом разрешенного использования "для жилищного строительства", а именно, запрета применять ставку 0,3% от кадастровой стоимости коммерческим организациям в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства и используемых в предпринимательской деятельности, проданных иным лицам с целью получения прибыли, Налоговый кодекс в рассматриваемый налоговый период не содержал.

УСН

Определение от 30 июня 2022 г. № 301-ЭС22-11318 (с. Антонова М.К., Управляющая компания "Жилищный сервис") –

Судебные инстанции исходили из того, что общество как управляющая организация является исполнителем коммунальных услуг, а не агентом (посредником) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме. Денежные средства за коммунальные услуги поступали от собственников помещений на расчетные счета общества в общей сумме платежей без разбивки на суммы по оплате за содержание и ремонт общего имущества и по оплате за коммунальные услуги, являлись собственными средствами заявителя по основному виду деятельности и расходовались по его усмотрению.

При таких обстоятельствах суды согласились с выводом инспекции о том, что денежные средства, поступившие на расчетный счет общества за жилищно-коммунальные услуги, подлежат включению в налоговую базу при исчислении единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. Вместе с тем суды указали, что субсидия предоставлена обществу в целях возмещения недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, не относится к имуществу, полученному в рамках целевого финансирования, и по своему экономическому содержанию является частью выручки общества (недополученной за реализованные коммунальные услуги по уменьшенному тарифу), в связи с чем признали правомерным включение данных денежных средств в состав доходов заявителя.

Патент

Определение от 27 июня 2022 г. № 304-ЭС21-7307 (с. Антонова М.К., ИП Свинкин Алексей Александрович) –

Основанием для доначисления НДС, НДФЛ, соответствующих сумм пени и штрафа послужил вывод инспекции о неправомерном применении предпринимателем патентной системы в отношении вида деятельности "Ремонт жилья и других построек" при фактическом выполнении строительных работ.

Судебные инстанции учли, что после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и до осуществления ремонта предпринимателем объекты в эксплуатации не были; при выполнении работ какие-либо эксплуатационные характеристики объектов заявителем не восстанавливались, а создавались.

Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., ИП Мисюкевич Игорь Викторович) +

Рассматривая спор, нижестоящие суды согласились с позицией налогового органа, указав, что правом на применение патентной системы налогообложения обладают индивидуальные предприниматели, выполняющие работы либо оказывающие услуги в целях исключительно удовлетворения личных бытовых потребностей гражданина. При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об отсутствии у налогоплательщика права на применение специального налогового режима в виде патентной системы налогообложения при проведении кровельных и изоляционных работ по заказам юридических лиц.

В силу конституционного требования о необходимости уплаты только законно установленных налогов и сборов, размер налогового бремени для каждого индивидуального предпринимателя должен определяться исходя из принципов равенства и экономического основания налога. Вопреки вышеизложенному, состоявшееся в данном деле толкование понятия "бытовая услуга" привело к нарушению указанных принципов, поскольку, выполняя одинаковые виды работ и имея при этом сопоставимый экономический результат, налогоплательщики поставлены в зависимость от субъектного состава заказчиков (потребителей) данных работ и услуг, что привело к произвольному начислению предпринимателю недоимки, пени и штрафа и лишению права на применение льготного специального налогового режима. Вместе с тем, признание за налогоплательщиками права на применение патентной системы налогообложения должно основываться на нормах действующего налогового законодательства и учитывать цели, которые преследовал законодатель, вводя специальное налоговое регулирование для субъектов предпринимательской деятельности.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Вопросы добросовестности

Определение от 14 июня 2022 г. № 301-ЭС22-9030 (с. Антонова М.К., Эко-Технологии) –

Фактически общество, формально разделяя деятельность по соответствующим частям (транспортировку ТБО несколькими организациями, ремонт транспортных средств, сбор ТБО на полигонах двумя организациями, управление ими обществом), самостоятельно осуществляло спорную деятельность - оказывало весь комплекс услуг по сбору, транспортировке, размещению и утилизации на полигоне отходов. Единственной целью реструктуризации бизнеса было перераспределение выручки на отдельные организации и общество в целях применения специального налогового режима и уменьшения налоговых обязательств общества, которому были подконтрольны организации и которое управляло спорной деятельностью, формально разделив ее на осуществление организациями. Таким образом, общество и организации в проверяемом периоде являлись единым хозяйствующим субъектом, их действия носили согласованный характер и имели своей целью умышленное искажение сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете.

Определение от 10 июня 2022 г. № 304-ЭС22-8260 (с. Антонова М.К., Транс-Сиб-К) –

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, в том числе о наличии у налогового органа информации о реальных контрагентах общества, фактическом оказании услуг и несения расходов на их оплату, необходимости применения статьи 54.1 Налогового кодекса, являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку с учетом требований налогового законодательства и правовых позиций, изложенных в пункте 34 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021) и пункте 39 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021), утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021 и 10.11.2021 соответственно.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

Материалы по налоговым спорам:

ТОП-10 решений Судебной коллегии по экономическим спорам за 2021 - ссылка

Обзор Практики КС РФ по налогам за 2021 - ссылка