Обеспечение инвалидов жильем, новый порядок выплаты пенсий по инвалидности в обзоре прав инвалидов

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права инвалидов

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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права инвалидов

Обзор по правам инвалидов за июль 2022

Совершенствование механизма выплаты пенсий – Законопроект № 160025-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Также расширяются случаи беззаявительного перерасчета фиксированных выплат к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Инвалидам предлагают скидку при приобретении квартиры – Законопроект № 161570-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому инвалиды I и II групп, занимающие жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, и состоящие (состоявшие) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также возвратившие ранее приватизированные ими жилые помещения в государственный или жилищный фонд, имеют право выкупа жилья по рыночной стоимости за вычетом из его стоимости 18 квадратных метров жилья. В Пояснительной записке указывается, что внедрение предлагаемой новой нормы безусловно позволит реализовать право на жилье инвалидам I и II групп, по несколько лет стоящими в очереди на улучшение жилищных условий.

Дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей детей-инвалидов – Законопроект № 171096-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родителем для ухода за детьми-инвалидами может быть использовано до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет родитель в данном календарном году. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время большинство семей, в которых родители осуществляют трудовую деятельность, испытывают проблемы с сопровождением ребенка-инвалида в санаторно-курортной организации, уходом за ним в этот период.

Сотрудники ФСБ (пограничники), выполняющие задачи на границе с украиной, получат статус ВБД – Законопроект № 161920-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ветеранами боевых действий признаются военнослужащие (в том числе уволенные в запас (отставку) органов федеральной службы безопасности, выполнявшие задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты и реализовать права вышеуказанных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки.

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