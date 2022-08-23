В Госдуме предложили выплачивать домохозяйкам ежемесячное пособие

Авторы инициативы

Законопроект № 183346-8 подготовлен представителями от ЛДПР:

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, В.В.Сипягин, А.Н.Свинцов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова

Содержание предложения

Согласно законопроекту право на получение ежемесячной выплаты имеют трудоспособные неработающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, включающем работы по дому (приготовление пищи, стирка, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры, другие работы по дому), затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

Размер выплаты

Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, осуществляется в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что внерыночное ведение хозяйства внутри дома (уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья) осуществляется преимущественно женщинами, что часто создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам семей и трудовым правам

Обзор семейного права за июль 2022 - ссылка

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Обзор трудового права за июль 2022 - ссылка