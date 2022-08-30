Обзор практики Конституционного Суда по налогам за первое полугодие 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Конституционного Суда по налоговым вопросам

Общие вопросы

Постановление от 23 июня 2022 г. № 26-П (В.В. Соловьева)

Основание для обращения: пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и абзац второй пункта 1 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации противоречат статьям 2, 6 (часть 2), 15 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 - 3), 45, 46 (части 1 и 2) и 55 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, поскольку позволяют взыскивать недоимку по налогам, страховым взносам, числящуюся за лицом, прекратившим статус индивидуального предпринимателя, за счет средств его заработной платы (иными словами, не за счет доходов от предпринимательской деятельности) на основании акта налогового органа (т.е. в отсутствие судебного решения), что ведет к неправомерному ограничению права собственности.

Позиция Суда: Признать пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и абзац второй пункта 1 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации - как допускающие исполнение постановления налогового органа о взыскании задолженности по налогам, страховым взносам, а также пеней за счет иного имущества налогоплательщика - индивидуального предпринимателя путем удержания денежных средств из заработной платы гражданина, прекратившего статус индивидуального предпринимателя к моменту вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об обращении взыскания на заработную плату, - соответствующими Конституции Российской Федерации, поскольку в системе действующего правового регулирования предусмотрены гарантии судебной защиты и обеспечения базовых жизненных потребностей такого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Налоговый контроль

Определение от 7 апреля 2022 г. № 821-О (Платина Кострома)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, оно позволяет налоговым органам произвольно истребовать у налогоплательщика документы и сведения о его хозяйственной деятельности за несколько налоговых периодов без проведения налоговых проверок, без указания конкретных сделок и обоснования необходимости их истребования.

Позиция Суда: Оспариваемое положение пункта 2 статьи 93.1 НК РФ предусматривает право должностного лица налогового органа истребовать документы (информацию) без назначения налоговой проверки в случае, если возникает обоснованная необходимость получения сведений по конкретной сделке, притом что такая необходимость должна определяться не произвольно, а в рамках, установленных законодательством о налогах и сборах применительно к составу документов (информации), которые могут быть истребованы. При этом названная норма закрепляет обязательное условие: документы (информация) как предмет истребования должны относиться именно к сделке, а не ко всей деятельности налогоплательщика, не к ее части или периоду, не к налоговому периоду и т.п.

Определение от 31 марта 2022 г. № 500-О (ПГ Инжиниринг)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку допускает выемку документов у контрагента налогоплательщика, в отношении которого проводится выездная налоговая проверка.

Позиция Суда: Данное регулирование подлежит применению с учетом действия принципа недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля (статьи 35 и 103 Налогового кодекса Российской Федерации). Таким образом, оспариваемое законоположение, направленное на обеспечение осуществления налоговыми органами контроля за исполнением налоговых обязательств, не отменяет действие прав и гарантий, предоставленных налогоплательщикам (их контрагентам) в рамках проведения мероприятий налогового контроля, а следовательно, вопреки мнению заявителя, оно не может рассматриваться как нарушающее его конституционные права в указанном аспекте.

Определение от 24 февраля 2022 г. № 490-О (Вымпел-Коммуникации)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку позволяет налоговым органам истребовать во внесудебном порядке у оператора связи детализацию звонков абонентов, относящуюся к конкретным абонентским номерам, нарушая тем самым тайну связи..

Позиция Суда: оспариваемое положение Налогового кодекса Российской Федерации не предполагает произвольное и неограниченное право налогового органа на получение информации у оператора связи, а следовательно, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Налоговые споры

Определение от 31 мая 2022 г. № 1153-О (Гущин С.Г.)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку препятствуют бывшему генеральному директору организации, привлеченной к налоговой ответственности, оспаривать соответствующее решение налогового органа.

Позиция Суда: Оспариваемые законоположения Налогового кодекса Российской Федерации предусматривают право участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, на обжалование ненормативных актов налоговых органов, а также порядок такого обжалования. При этом в силу статьи 9 Налогового кодекса Российской Федерации к участникам налоговых правоотношений, в частности, отнесены налогоплательщики, плательщики сборов, плательщики страховых взносов и налоговые агенты.

Само по себе такое регулирование не может рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы заявителя, поскольку именно налогоплательщик вступает в налоговые правоотношения и взаимодействует с налоговыми органами по вопросам уплаты налогов, в том числе в рамках осуществления соответствующих контрольных мероприятий. При этом указанные законоположения не препятствуют судебной защите бывшим руководителем налогоплательщика своих прав в случае предъявления к нему самостоятельных требований, связанных с нарушением таким налогоплательщиком налогового законодательства.

Определение от 28 апреля 2022 г. № 1124-О (БайкалНефтеЦентр)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они позволяют признавать производством подакцизных товаров такое смешение двух или более товаров, при котором получается подакцизный товар со ставкой акциза, превышающей хотя бы одну из ставок акциза по товарам, использованным в качестве сырья или материала.

Позиция Суда: представленные ООО "БНЦ" судебные акты, касающиеся оспаривания им писем Министерства финансов Российской Федерации, были приняты в порядке абстрактного нормоконтроля и не свидетельствуют о наличии конкретного дела, в котором разрешался затрагивающий конституционные права и свободы заявителя вопрос на основе оспариваемых положений Налогового кодекса Российской Федерации. Таким образом, жалоба заявителя, как не отвечающая критерию допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению.

Ответственность

Определение от 31 марта 2022 г. № 816-О (Алганов Д.Н.)

Основание для обращения: , часть первая статьи 9, статья 10, пункт 1 примечаний к статье 199 УК Российской Федерации не соответствуют статье 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, лишают лицо права на применение в его отношении уголовного закона, имеющего обратную силу (в частности, Федерального закона от 29 июля 2017 года N 250-ФЗ). Также заявитель просит признать не Конституции Российской Федерации пункт 21 части четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации, связывая нарушение своих конституционных прав с отказом судов вызвать и допросить свидетелей защиты, опровергающих версию следствия по уголовному делу. Кроме того, заявитель настаивает на проверке соблюдения конституционности применения закона в принятых судебных решениях, которые, как он утверждает, лишили его права на судебную защиту прав и свобод, а также на законный, обоснованный и справедливый приговор.

Позиция Суда: Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 73-ФЗ этот пункт был изложен в новой редакции, согласно которой крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей. Таким образом, внесенные изменения исключили возможность отнесения суммы неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, превышающей за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, но не свыше сорока пяти миллионов рублей, к особо крупному размеру, являющемуся квалифицирующим признаком такого преступления, а потому по-новому определили характер и степень общественной опасности преступлений и правовой статус лиц, их совершивших, что подлежит оценке судами с учетом требований статьи 10 УК Российской Федерации, предполагающих необходимость применения всей совокупности норм Уголовного кодекса Российской Федерации - как Общей, так и Особенной его частей. Тем самым в уголовно-правовых отношениях обеспечивается реализация принципов справедливости (преамбула Конституции Российской Федерации, статья 6 УК Российской Федерации) и равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции Российской Федерации, статья 4 УК Российской Федерации).

НДС

Определение от 24 февраля 2022 г. № 447-О (Глобал Инвест)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения по смыслу, приданному им правоприменительной практикой, предусматривают обязанность налогового органа начислить проценты за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость только в ситуации, если налогоплательщик до вынесения решения по итогам проверки представил заявление о возврате налога.

Позиция Суда: В силу положений статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации одним из элементов механизма возмещения налога на добавленную стоимость - как результатом превышения по итогам налогового периода суммы налоговых вычетов над общей суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения, - является начисление процентов исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в случае нарушения налоговым органом сроков возврата суммы налога (пункты 1 и 10). Учитывая, в частности, то обстоятельство, что решение о зачете (возврате) суммы налога принимается налоговым органом одновременно с вынесением решения о возмещении суммы налога (полностью или частично), реализация правила о начислении процентов связывается законодателем с необходимостью представления налогоплательщиком заявления о зачете или возврате суммы налога до дня вынесения решения о возмещении суммы налога (пункты 6 и 11.1).

Налог на прибыль

Определение от 28 апреля 2022 г. № 1089-О (Профит Центр Плюс)

Основание для обращения: оспариваемая норма не Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу правоприменительной практики она признает ликвидацию кредитора основанием для списания кредиторской задолженности в целях налогообложения без учета прав участников такого кредитора на получение имущества.

Позиция Суда: В силу оспариваемого положения Налогового кодекса Российской Федерации суммы задолженности налогоплательщика перед кредиторами по общему правилу относятся к внереализационным доходам в случае списания данных сумм в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям (пункт 18 части второй статьи 250). Такие юридически значимые основания, свидетельствующие с высокой долей вероятности о прекращении обязательства налогоплательщика перед кредитором, подлежат установлению с учетом норм гражданского законодательства. В частности, обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.) (статья 419 ГК Российской Федерации). При этом согласно пункту 9 статьи 63 названного Кодекса ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В случае если впоследствии (после списания сумм кредиторской задолженности) возникнут обстоятельства, указывающие на наличие законных оснований для исполнения обязательства, налогоплательщик не лишен возможности скорректировать свои налоговые обязательства в установленном порядке (пункт 1 статьи 252 и статья 265 Налогового кодекса Российской Федерации).

Постановление от 31 марта 2022 г. № 13-П (Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга)

Основание для обращения: Подпункт 3 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации не соответствует статьям 2, 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 34, 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования во взаимосвязи с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 и абзацем вторым пункта 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации и с учетом их истолкования в правоприменительной практике в силу своей неопределенности не позволяет однозначно определить возможность начисления унитарным предприятием амортизации имущества, полученного им в хозяйственное ведение (оперативное управление) от собственника, использовавшего бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений для приобретения (создания) данного имущества (соответствующих объектов государственной (муниципальной) собственности).

Позиция Суда: Признать подпункт 3 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку, по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования, он предполагает необходимость исключения налогоплательщиком - государственным (муниципальным) унитарным предприятием из состава амортизируемого имущества - для целей начисления и уплаты налога на прибыль организации - объектов государственной (муниципальной) собственности, приобретенных (созданных) собственником в результате осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений и переданных ему в хозяйственное ведение (оперативное управление), на основе решений органов публичной власти, только при условии, что из таких решений явным и недвусмысленным образом следует, что бюджетные средства расходовались на конкретные объекты именно для целей пополнения имущества унитарного предприятия и только в той части стоимости имущества, в какой в его создании не были использованы средства самого унитарного предприятия.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2022

Налог на имущество

Определение от 9 июня 2022 г. № 1450-О (Международный аэропорт Сабетта)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение с учетом толкования, данного ему судами в конкретном деле с его участием, не позволяет уменьшить налоговую базу по налогу на имущество хозяйственному обществу, которое приобрело сооружения инфраструктуры воздушного транспорта по возмездной сделке, поставив их на учет в качестве основных средств. Указанный подход - притом что в отношении унитарных предприятий такое ограничение правоприменительной практикой не предъявляется - свидетельствует, по мнению заявителя, о нарушении принципа равенства налогоплательщиков.

Позиция Суда: законодатель в оспариваемой норме (пункт 6 статьи 376 НК РФ) со всей определенностью связал возможность льготного налогообложения с осуществлением инвестиций именно в форме капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов аэропортовой инфраструктуры, исключив из числа оснований для применения льготы осуществление инвестиций в иных формах, в частности путем приобретения таких объектов по возмездным сделкам. Указанная дифференциация, вопреки доводам жалобы, не лишена экономических оснований, поскольку именно инвестиционная деятельность, направленная на создание новых объектов инфраструктуры или обновление уже существующих, - ведущая, в конечном счете, к увеличению общественного благосостояния - сопряжена со значительными затратами и существенными рисками ввиду отсутствия на начальном этапе инвестиционного проекта гарантий его финансовой успешности.

Определение от 17 мая 2022 г. № 1136-О (Ибрагимов А.Х.)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение противоречит статье 57 Конституции Российской Федерации, поскольку влечет увеличение налогового бремени для налогоплательщика, который в записи ЕГРН указан в качестве единственного правообладателя объекта имущественного налогообложения, но является участником общей совместной собственности супругов на данный объект.

Позиция Суда: Действующее правовое регулирование не исключает регистрации права общей совместной собственности супругов на недвижимое имущество - объект налогообложения. Следовательно, указанный в ЕГРН режим права собственности на объект налогообложения (совместная или индивидуальная) определяется не органами государственной регистрации, а субъективным выбором супругов.

С учетом того что именно ЕГРН служит источником информации о юридических фактах, которые признаются в качестве подтверждающих возникновение налоговой обязанности, а также поскольку осуществление супругами по своему усмотрению имущественных прав, совершение ими тех или иных действий подразумевает и соответствующие правовые последствия, в том числе в налоговой сфере, - отсутствуют основания полагать, что пункт 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации нарушает конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Определение от 31 марта 2022 г. № 507-О (Чернова С.А.)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения не позволяют плательщикам налога на имущество физических лиц применять критерии, предусмотренные для налогоплательщиков-организаций в целях включения налогооблагаемого объекта в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Позиция Суда: Такое регулирование - с учетом действия основных начал законодательства о налогах и сборах - позволяет названным органам власти обеспечить соблюдение гарантий для налогоплательщиков физических лиц, а именно осуществлять дифференцированный подход в определении уровня налоговой нагрузки на граждан по налогу на имущество физических лиц, принимая во внимание как экономические, социальные и иные особенности отдельных муниципальных образований, так и фактическую способность налогоплательщиков к уплате налога (пункт 1 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации).

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2022

Земельный налог

Определение от 27 января 2022 г. № 25-О (Финко)

Основание для обращения: ООО ПТК "Финко", не соглашаясь с установленным размером кадастровой стоимости земельного участка, полагает, что она была незаконно увеличена судом апелляционной инстанции на размер налога на добавленную стоимость.

Позиция Суда: Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, положения Налогового кодекса Российской Федерации не предусматривают при определении кадастровой (рыночной) стоимости имущества ее увеличение на сумму налога на добавленную стоимость (определения от 23 апреля 2020 года N 818-О, от 28 мая 2020 года N 1110-О, от 25 ноября 2020 года N 2821-О и др.).

НДПИ

Определение от 31 марта 2022 г. № 530-О (Уральский щебень)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения носят неопределенный характер, что позволяет признавать объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых не само добытое полезное ископаемое (строительный камень), а продукт его переработки, которым является щебень.

Позиция Суда: для корректного определения объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых правоприменительным органам требуется в каждом случае установить, является ли конкретная операция частью технологического цикла по добыче, т.е. извлечению полезного ископаемого из недр (или же по переработке его в качественно иную продукцию), а равно является ли содержащаяся в добытой породе продукция первой по своему качеству, соответствующей требованиям применимых стандартов (или же таковой является продукция, полученная путем ее дальнейшей переработки) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2021 года N 375-О). Тем самым при определении добытого полезного ископаемого в целях налогообложения необходимо принимать во внимание в совокупности сведения, содержащиеся в лицензии на пользование недрами, техническом проекте разработки месторождения, данных государственного баланса запасов полезных ископаемых, стандартах качества полезного ископаемого и иных документах налогоплательщика, являющегося недропользователем.

Госпошлина

Определение от 31 мая 2022 г. № 1154-О (Агроторг)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение противоречит статье 57 Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, позволяет произвольно решать вопрос о размере подлежащей уплате государственной пошлины при регистрации дополнительного соглашения к договору, подлежащему государственной регистрации.

Позиция Суда: федеральный законодатель определил размер государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектом недвижимости, предполагающих внесение записи в ЕГРН о правах, а также за внесение изменений в записи указанного реестра. Пункт 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, принятый федеральным законодателем в пределах его дискреционных полномочий, - с учетом его буквального содержания - предполагает взимание государственной пошлины с организаций в размере 22 000 рублей, в частности за государственную регистрацию сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом. Следовательно, оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Материалы по налоговым спорам:

ТОП-10 решений Судебной коллегии по экономическим спорам за 2021 - ссылка

Обзор Практики КС РФ по налогам за 2021 - ссылка