Обзор судебной практики

Налоговые споры за 2 квартал 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за второй квартал 2022 года.

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Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:

  • Оценка практики Верховного Суда — Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432
  • Льготы по взносам в Севастополе — Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673
  • Патент по бытовым услугам — Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837
  • Налоговая реконструкция — Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323
  • Освобождение от ответственности — Определение от 23 мая 2022 г. № 306-ЭС21-26423
  • Начисление процентов при возмещении путем зачета — Определение от 19 мая 2022 г. № 301-ЭС21-24319
  • Льготная ставка по участку для ИЖС не зависит от статуса владельца — Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242
  • Патент применяется в отношении бытовых услуг, заказанных юр.лицами — Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659

Отказные определения судей Верховного Суда

  • НДС по неотделимым улучшениям — Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271
  • НДФЛ по компенсации за вредные условия труда — Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911
  • Учет информации о реальном поставщике — Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580
  • Последствия неоткрытия электронной базы — Определение от 6 мая 2022 г. № 305-ЭС22-5757
  • Списание расходов по незавершенному строительству — Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-2646
  • Информация для налоговой реконструкции — Определение от 6 мая 2022 г. № 310-ЭС22-6490
  • Учет по НДС экономии застройщика — Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367
  • Учет Страховым компании НДС по годным остаткам — Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935
  • Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика — Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685

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