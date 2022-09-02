Налоговые споры за 2 квартал 2022

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Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
- Оценка практики Верховного Суда — Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432
- Льготы по взносам в Севастополе — Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673
- Патент по бытовым услугам — Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837
- Налоговая реконструкция — Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323
- Освобождение от ответственности — Определение от 23 мая 2022 г. № 306-ЭС21-26423
- Начисление процентов при возмещении путем зачета — Определение от 19 мая 2022 г. № 301-ЭС21-24319
- Льготная ставка по участку для ИЖС не зависит от статуса владельца — Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242
- Патент применяется в отношении бытовых услуг, заказанных юр.лицами — Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659
Отказные определения судей Верховного Суда
- НДС по неотделимым улучшениям — Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271
- НДФЛ по компенсации за вредные условия труда — Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911
- Учет информации о реальном поставщике — Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580
- Последствия неоткрытия электронной базы — Определение от 6 мая 2022 г. № 305-ЭС22-5757
- Списание расходов по незавершенному строительству — Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-2646
- Информация для налоговой реконструкции — Определение от 6 мая 2022 г. № 310-ЭС22-6490
- Учет по НДС экономии застройщика — Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367
- Учет Страховым компании НДС по годным остаткам — Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935
- Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика — Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685
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