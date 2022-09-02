УСН при дроблении бизнеса, аналогия права в обзоре налоговых споров за июль 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за июль 2022
Содержание
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
- Значение кассового метода по УСН - Определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514
- Последствия по УСН при дроблении бизнеса - Определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481
Отказные определения судей Верховного Суда
- Учет по УСН экономии застройщика - Определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624
- Возврат налога организатором дробления бизнеса - Определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787
- Аналогия в налоговом праве - Определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926
Материалы по налоговым спорам:
ТОП-10 решений Судебной коллегии по экономическим спорам за 2021 - ссылка
Обзор Практики КС РФ по налогам за 2021 - ссылка