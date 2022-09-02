УСН при дроблении бизнеса, аналогия права в обзоре налоговых споров за июль 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за июль 2022

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Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за июль 2022

Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • Значение кассового метода по УСН - Определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514
  • Последствия по УСН при дроблении бизнеса - Определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Учет по УСН экономии застройщика - Определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624
  • Возврат налога организатором дробления бизнеса - Определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787
  • Аналогия в налоговом праве - Определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926

Материалы по налоговым спорам:

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