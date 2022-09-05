Страховые взносы при реорганизации в форме преобразования

Рассматриваются последствия по страховым взносам при реорганизации в форме преобразования

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Рассматриваются последствия по страховым взносам при реорганизации в форме преобразования (Письмо Минфина от 14 июля 2022 г. № 03-03-07/67989)

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