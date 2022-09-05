Страховые взносы при реорганизации в форме преобразования
Рассматриваются последствия по страховым взносам при реорганизации в форме преобразования
Рассматриваются последствия по страховым взносам при реорганизации в форме преобразования
Налоговики начисляют физлицам налог на имущество и присылают налоговые уведомления. Начисление идет из расчета кадастровой стоимости.
Разбираем новшества в формах отчета и показываем как заполнять и сдавать отчет РСВ в сентябре 2022 года.
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в августе. Все кратко, четко, по делу.
Налоговики в письме ФНС от 28.07.2022 № ЗГ-2-26/1031@ согласились с тем, что не всегда просрочка с налоговой отчетностью – вина компании. Есть и непреодолимые обстоятельства. И за это даже вроде бы и наказывать не нужно. Подробности – далее.
Из ФНС пошли требования о сдаче РСВ, сдавать который не нужно. Речь идет об ИП без работников.
Система внутреннего контроля компании (СВК) состоит из системы внутреннего финансового контроля, системы внутреннего контроля бухгалтерского учета и др. подсистем. СВК помогает предупреждать хищения и отслеживать товарно-денежные потоки. Но зачастую СВК воспринимается как излишняя бюрократия и функционирует неэффективно. Разберемся как ее усилить.
Ловите свежий журнал «Клерк.Премиум». В № 10, 2022 про вебинары, на которые вам точно захочется, Калмыкию (почему?!) и тему, которая никак не отпустит бухгалтеров.
Если в торгах выиграла фирма на УСН, цена госконтракта не изменится. Но в смете не будет строки «Твердая цена контракта с НДС».
Даже если сотрудник плохо работал, не платить ему премию нельзя, если в итоге его зарплата будет меньше МРОТ.
Судебная практика первого полугодия показывает, что большинство дел выигрывает налоговая инспекция. В топе – дела о дроблении и технических компаниях. Но есть ситуации, когда организации допускают непроизвольные ошибки или применяют не самые распространенные налоговые схемы. Об этом – далее.