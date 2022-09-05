Разъяснения Минфина по налогам за июнь 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налоговым вопросам за июнь 2022

Общие вопросы

Письмо от 15 июня 2022 г. № 03-02-07/56732

Мораторий на проведение выездных налоговых проверок в 2022 году не вводилось, проведение выездной налоговой проверки в 2022 году соответствует действующему законодательству

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 9 июня 2022 г. № 03-07-11/54760

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно оказываемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2022 года, будут облагаться налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 0 процентов.

Письмо от 9 июня 2022 г. № 03-07-07/54800

Услуги по предоставлению (временному предоставлению) в пользование жилых помещений, частей жилых помещений в общежитиях, оказываемые наймодателем нанимателю, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 9 июня 2022 г. № 03-07-11/54735

Поскольку операции по безвозмездной передаче подарочного сертификата, являющегося документом, удостоверяющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы, услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата, в указанных перечнях не поименованы, организации, осуществляющей безвозмездную передачу третьим лицам подарочных сертификатов, ранее приобретенных у лица, выпустившего данные сертификаты, следует исчислять налог на добавленную стоимость при такой передаче.

Письмо от 9 июня 2022 г. № 03-07-08/54710

Местом реализации услуг по передаче российским индивидуальным предпринимателем иностранным лицам прав на исполнение музыкального шоу территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Что касается налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг, связанных с продвижением указанного музыкального шоу, оказываемых иностранным лицом на основании агентского договора российскому индивидуальному предпринимателю, то согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ место реализации работ (услуг) определяется по месту осуществления деятельности организации, выполняющей (оказывающей) работы (услуги), за исключением работ (услуг), предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 данной статьи НК РФ. (КонсультантПлюс: примечание. В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду подпункты 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ). Поскольку агентские услуги в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 статьи 148 НК РФ не поименованы, местом реализации таких услуг, оказываемых иностранной организацией российскому индивидуальному предпринимателю, территория Российской Федерации не признается и такие услуги также не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2022

Письмо от 3 июня 2022 г. № 03-07-09/52542

Если потребительским обществом пайщику выдается паевой взнос в виде имущества, операции по реализации которого подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, и при этом составляется документ, в котором не нарушены содержание и число показателей, предусмотренных пунктом 5 статьи 169 НК РФ и постановлением N 1137, то такой документ возможно использовать при расчетах по налогу на добавленную стоимость. Соответственно, потребительскому обществу следует зарегистрировать указанный документ в книге продаж и учесть его показатели при составлении налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. При этом суммы налога, предъявленные потребительским обществом пайщику на основании указанного документа, принимаются пайщиком к вычету в порядке и на условиях, установленных статьями 171 и 172 НК РФ.

Письмо от 9 июня 2022 г. № 03-07-08/54716

С момента включения программ для электронных вычислительных машин и баз данных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных услуги по передаче прав на использование таких программ для электронных вычислительных машин и баз данных освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 6 июня 2022 г. № 03-07-11/53356

Осуществляемые в рамках оказания гуманитарной помощи Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике операции по безвозмездной передаче товаров, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг по существу являются операциями по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) безвозмездно в благотворительных целях, в связи с чем в отношении указанных операций применяется освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное подпунктом 12 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 2 июня 2022 г. № 03-07-11/52137

Переход на составление и выставление счетов-фактур исключительно в электронной форме в настоящее время не планируется.

Письмо от 7 июня 2022 г. № 03-07-07/53823

При реализации аптечек для оказания первой медицинской помощи работникам применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов в случае наличия действующего регистрационного удостоверения на данное медицинское изделие.

Письмо от 6 июня 2022 г. № 03-07-08/53215

С учетом пункта 4.6 статьи 83 НК РФ иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, подлежит постановке на учет в налоговом органе. При этом обязанности по исчислению налога на добавленную стоимость российской организацией (индивидуальным предпринимателем) в качестве налогового агента при приобретении вышеуказанных услуг НК РФ не предусмотрено. Одновременно сообщается, что при решении вопроса о применении налога на добавленную стоимость при приобретении у иностранных лиц услуг в электронной форме возможно руководствоваться письмом ФНС России от 30 марта 2022 г. № СД-4-3/3807@.

Письмо от 22 июня 2022 г. № 03-07-11/59461

Суммы оплаты (частичной оплаты), получаемые налогоплательщиком до 1 июля 2022 года в счет предстоящей реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, облагаемых с указанной даты налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у налогоплательщика не включаются.

Письмо от 22 июня 2022 г. № 03-07-07/59478

Денежные средства, получаемые застройщиком от участников долевого строительства в порядке возмещения затрат застройщика на строительство объекта долевого строительства (гостиничного комплекса), не подлежат включению у застройщика в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость при условии, что строительство осуществляется генеральным подрядчиком и (или) подрядными организациями без выполнения строительно-монтажных работ силами застройщика.

Письмо от 21 июня 2022 г. № 03-07-11/58763

При этом применение налоговой ставки в размере 0 процентов в отношении услуг общественного питания, реализуемых через объекты общественного питания, входящие в состав гостиницы, не предусмотрено, в связи с чем данные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК РФ, либо освобождаются от налогообложения данным налогом на основании вышеуказанного подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2022

Налог на прибыль

Письмо от 10 июня 2022 г. № 03-03-06/1/55594

Внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в статье 249 НК РФ, в том числе доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и прав на приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 НК РФ (пункт 5 статьи 250 НК РФ).

Письмо от 15 июня 2022 г. № 03-03-06/1/56507, № 03-03-06/1/56505

При реализации доли, ранее выкупленной обществом с ограниченной ответственностью у своего участника, общество вправе уменьшить доходы от реализации данной доли на расходы, осуществленные на выкуп доли.

Письмо от 1 июня 2022 г. № 03-03-06/1/51526

Вступление в силу решения суда о погашении задолженности через привлечение контролирующих должника лиц не меняет квалификацию задолженности, имевшейся у налогоплательщика на дату проведения инвентаризации дебиторской задолженности в периоде до вступления в силу такого решения суда, в качестве сомнительной (статья 266 НК РФ). Следовательно, основания для корректировки резерва по сомнительным долгам в случае вступления в силу соответствующего судебного решения о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц у налогоплательщика отсутствуют.

Письмо от 3 июня 2022 г. № 03-03-06/1/52716

Основания для корректировки резерва по сомнительным долгам в случае погашения после отчетной даты ранее учтенной в качестве сомнительного долга при формировании резерва по сомнительным долгам дебиторской задолженности отсутствуют. Указанное погашение будет учтено при инвентаризации задолженности на следующую отчетную дату.

Письмо от 6 июня 2022 г. № 03-03-06/1/53163

Содержащийся в пункте 1.15 статьи 284 и пункте 5 статьи 427 НК РФ вышеуказанный перечень видов доходов, которые включаются в долю доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, от осуществления деятельности в области информационных технологий с целью применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов, является исчерпывающим.

Письмо от 17 июня 2022 г. № 03-07-08/57561

В связи с тем, что иностранное лицо, не состоящее на налоговом учете в Российской Федерации, арендующее недвижимое имущество у его владельца, не может исполнять обязанности налогового агента, то иностранное лицо, сдающее в аренду недвижимое имущество и состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации в связи с нахождением на территории Российской Федерации такого недвижимого имущества, обязано самостоятельно исчислить и предъявить налог на добавленную стоимость иностранному лицу - арендатору.

Письмо от 24 июня 2022 г. № 03-03-06/1/60328

Глава 25 НК РФ не ставит порядок признания расходов в зависимость от того, были организацией получены доходы или нет. Следовательно, налогоплательщик учитывает расходы для целей налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном главой 25 НК РФ, как в периоде получения доходов, так и в периоде, в котором организация доходы не получает, при условии, что осуществляемая деятельность в целом направлена на получение доходов.

Письмо от 23 июня 2022 г. № 03-03-07/59928

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения, является сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета), в которой указана стоимость перелета.

Обращаем внимание, что НК РФ не устанавливает конкретный перечень документов, которые подтверждают произведенные расходы, тем самым не ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов. При этом организация должна подтвердить потребление услуги воздушной перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо Минфина от 3 июня 2022 г. № 03-04-06/52502

Банки обязаны на основании пункта 4 статьи 214.2 НК РФ представлять соответствующую информацию в налоговый орган, в том числе в отношении доходов в виде процентов, полученных физическими лицами по вкладам (остаткам на счетах) в 2022 году.

Письмо от 7 июня 2022 г. № 03-04-05/53855

Особого порядка определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в случае продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа главой 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ не установлено. Налогоплательщик вправе в каждом налоговом периоде, соответствующем дате получения дохода от продажи имущества с рассрочкой платежа, самостоятельно определить порядок учета фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого проданного имущества.

Положений, предусматривающих уменьшение суммы дохода, полученного физическим лицом от передачи прав и обязанностей по договору аренды имущества, в частности, земельного участка, на сумму расходов налогоплательщика на приобретение таких прав и обязанностей главой 23 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 7 июня 2022 г. № 03-04-05/53717

Закрепляя право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных расходов на приобретение жилого помещения, включая сумму уплаченных процентов по целевым займам (кредитам), НК РФ устанавливает, что получают данное право только те налогоплательщики, которые израсходовали собственные денежные средства и приобрели в собственность объект недвижимости.

Письмо от 8 июня 2022 г. № 03-04-05/54555

В случае, если договор добровольного страхования жизни заключен супругой со страховой компанией на срок более пяти лет, то она вправе получить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в отношении сумм уплаченных ею страховых взносов при представлении документов, подтверждающих ее фактические расходы. Супругу социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ, по договору, заключенному супругой, не предоставляется.

Краткий обзор налоговых новостей за июль 2022

Письмо от 8 июня 2022 г. № 03-04-05/54380

Оснований для предоставления имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц при строительстве либо приобретении садового дома статьей 220 Кодекса не предусмотрено.

Письмо от 1 июня 2022 г. № 03-04-05/51559

В случае предоставления организацией одному и тому же лицу нескольких путевок в одном налоговом периоде освобождаться от налогообложения в соответствии с пунктом 9 статьи 217 НК РФ может стоимость только одной путевки по выбору указанного лица.

Письмо от 9 июня 2022 г. № 03-04-05/54534

В случае если расходы на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов произведены супругами в период брака за счет общего имущества, то один из супругов при погашении указанных паев вправе учесть такие расходы в целях налогообложения.

Письмо от 3 июня 2022 г. № 03-04-06/52706

Предоставление банком, являющимся заемщиком и выплачивающим заимодавцу - физическому лицу проценты на сумму займа, в налоговый орган соответствующей информации в отношении указанных процентов в соответствии с пунктом 4 статьи 214.2 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 14 июня 2022 г. № 03-04-05/56307

Доходы, полученные при переуступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, подлежат налогообложению в общеустановленном порядке с применением налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ в следующих размерах:

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

Письмо от 15 июня 2022 г. № 03-15-05/56609

Доход в виде вознаграждения, полученный председателем совета МКД и членами совета МКД, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

В случае если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения членам совета МКД, в том числе председателю, за счет денежных средств, поступивших на счет управляющей организации, то указанная управляющая организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислять суммы налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Налог на имущество

Письмо от 8 июня 2022 г. № 03-05-04-01/54144

Что касается предлагаемого применения повышенной налоговой ставки в случае непредоставления налогоплательщиком доступа в здания (строения, сооружения), то, как отмечается судами (например, апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2018 N 5-АПГ18-10), сам факт недопуска, без наличия объективных данных, которые свидетельствовали бы об использовании более 20% общей площади здания для размещения офисов, не может служить достаточным и единственным основанием для вывода о фактическом использовании этого объекта под названные цели и, как следствие, возложения на налогоплательщика обязанности по уплате налога на имущество, как правило, в большем размере.

Страховые взносы

Письмо от 10 июня 2022 г. № 03-15-05/55472

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма всех выплат и иных вознаграждений в пользу работника на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ за минусом сумм, перечисленных в статье 422 НК РФ, в том числе сумм расходов по оплате обучения работника по дополнительным профессиональным программам (при условии заключения договора об образовании между работодателем, оплачивающим обучение своего работника, работником, направляемым на обучение, и организацией, осуществляющей обучение, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности).

При этом обращаем внимание, что страховые взносы начисляются на выплаты в пользу работника, являющиеся базой для исчисления страховых взносов, с применением установленных статьей 425 или 427 НК РФ тарифов страховых взносов, и поэтому сама сумма страховых взносов не может быть уменьшена ни на какие расходы индивидуального предпринимателя (работодателя).

Письмо от 15 июня 2022 г. № 03-15-05/56609

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД и членам совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации от собственников жилья, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения указанным лицам, и, соответственно, является страхователем, а председатель совета МКД и члены совета МКД - застрахованными лицами в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Источником уплаты страховых взносов должны являться денежные средства собственников помещений в МКД и предусматриваться решением общего собрания собственников в расходах, предназначенных для выплаты вышеуказанных вознаграждений.

Письмо от 15 июня 2022 г. № 03-15-05/57019

Руководитель - единственный участник (учредитель) организации является застрахованным лицом в системе ОПС в Российской Федерации. Учитывая изложенное, на выплаты, производимые в пользу руководителя общества с ограниченной ответственностью, являющегося его единственным учредителем (участником), признаваемым застрахованным лицом по ОПС в соответствии с Федеральным законом N 167-ФЗ, страховые взносы на ОПС начисляются в общеустановленном порядке.

Дайджест налоговых новостей за июль 2022

УСН

Письмо от 2 июня 2022 г. № 03-04-05/51807

Перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения, определен пунктом 3 статьи 346.12 НК РФ. Данный перечень налогоплательщиков является закрытым. Поскольку в указанном перечне отсутствуют индивидуальные предприниматели, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, такие индивидуальные предприниматели вправе применять упрощенную систему налогообложения при соблюдении всех условий и ограничений, предусмотренных главой 26.2 НК РФ, на общих основаниях.

Письмо от 1 июня 2022 г. № 03-11-11/51697

Сумма возмещения, полученная за изъятие находящегося в собственности недвижимого имущества для государственных нужд, учитывается в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Госпошлина

Письмо от 8 июня 2022 г. № 03-05-06-03/54127

Вступившее в силу решение суда с указанием в нем на дату уплаты государственной пошлины стоимости имущества в размере меньшем, чем использовалась при исчислении соответствующего размера государственной пошлины при удостоверении договоров, предмет которых подлежит оценке, может являться основанием для возврата суммы излишне уплаченной государственной пошлины.

Письмо от 7 июня 2022 г. № 03-05-06-03/53650

Наличие у наследника в паспорте гражданина Российской Федерации сведений о регистрации по месту жительства наследодателя (по последнему месту наследуемого недвижимого имущества) является достаточным основанием для подтверждения факта проживания наследника совместно с наследодателем и, соответственно, освобождения его от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

В случае если у наследника в паспорте гражданина Российской Федерации отсутствуют сведения о регистрации по последнему месту жительства наследодателя (по месту наследуемого недвижимого имущества), то факт совместного проживания с наследодателем может быть подтвержден решением суда.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

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