Обзор по семейному праву. Запрет на усыновление иностранцами, выплаты на школу

Семейное право за август 2022

Запрет на усыновление для иностранцев из недружественных стран – Законопроект № 174451-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что уже многие годы «коллективный запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. «Хочешь победить народ - воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» - это удар по будущему нации.

Освобождение от штрафа за перевозку ребенка-инвалида без автокресла – Законопроект № 175373-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому от административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, освобождаются водители, перевозящие ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные Правилами дорожного движения требования к перевозке детей. В Пояснительной записке указывается, что некоторых детей с инвалидностью, например, с детским церебральным параличом, по медицинским показаниям можно перевозить в автомобиле только в лежачем положении в специальном кресле, которое порой не помещается в небольшой автомобиль. Оштрафуют ли при этом водителя за перевозку ребенка-инвалида не в кресле, а в лежащем положении зависит только от понимания и доброй воли сотрудника ГИБДД. Многих детей с инвалидностью по медицинским показаниям нельзя пристегивать. Например, некоторых детей с аутизмом родители вынуждены перевозить не пристёгнутыми, нарушая Правила дорожного движения.

Выплаты на подготовку детей в школу, ПТУ, Вузы – Законопроект № 181878-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить ежегодную выплату в размере 21850 рублей семьям, имеющих детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет) обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для семей, признанных малоимущими, установить такую выплату в размере 34679 рублей. Для семей с детьми от 18 до 23 лет, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования размер выплаты составит 12829 рублей, а для малоимущих семей – 23 206 рублей. Ежегодная выплата осуществляется на каждого ребенка. В Пояснительной записке указывается, что для того, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации необходимы дополнительные меры поддержки семей.

Выплаты за ведение домашнего хозяйства – Законопроект № 183346-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на получение ежемесячной выплаты имеют трудоспособные неработающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, включающем работы по дому (приготовление пищи, стирка, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры, другие работы по дому), затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, осуществляется в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что внерыночное ведение хозяйства внутри дома (уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья) осуществляется преимущественно женщинами, что часто создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности.

Комментарий к налоговым событиям за август 2022

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