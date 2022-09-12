Бесплатные соц.услуги для инвалидов, освобождение от штрафа за перевозку ребенка-инвалида в правовом обзоре

Расширение бесплатного предоставления социальных услуг инвалидам и участникам ВОВ — Законопроект № 188816-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на бесплатные социальные услуги получают:

инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий

участники Великой Отечественной войны;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя»;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

В Пояснительной записке указывается, что в большинстве регионов эти категории уже получают социальные услуги бесплатно (например, в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Ленинградской областях, в городе Москве, в Республике Татарстан, Республике Тыва и др.).

Внесение предлагаемых изменений повысит эффективность реализации уже предусмотренных федеральным законодательством мер поддержки отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны в части внеочередного и преимущественного права на социальное обслуживание.

Освобождение от штрафа за перевозку ребенка-инвалида без автокресла — Законопроект № 175373-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому от административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, освобождаются водители, перевозящие ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные Правилами дорожного движения требования к перевозке детей. В Пояснительной записке указывается, что некоторых детей с инвалидностью, например, с детским церебральным параличом, по медицинским показаниям можно перевозить в автомобиле только в лежачем положении в специальном кресле, которое порой не помещается в небольшой автомобиль.

Оштрафуют ли при этом водителя за перевозку ребенка-инвалида не в кресле, а в лежащем положении зависит только от понимания и доброй воли сотрудника ГИБДД. Многих детей с инвалидностью по медицинским показаниям нельзя пристегивать. Например, некоторых детей с аутизмом родители вынуждены перевозить не пристёгнутыми, нарушая Правила дорожного движения.

Выплаты на подготовку детей в школу, ПТУ, Вузы — Законопроект № 181878-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить ежегодную выплату в размере 21850 рублей семьям, имеющих детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет) обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Для семей, признанных малоимущими, установить такую выплату в размере 34679 рублей. Для семей с детьми от 18 до 23 лет, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования размер выплаты составит 12829 рублей, а для малоимущих семей — 23 206 рублей.

Ежегодная выплата осуществляется на каждого ребенка. В Пояснительной записке указывается, что для того, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации необходимы дополнительные меры поддержки семей.

Комментарий к налоговым событиям за август 2022

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