В Госдуме хотят защитить детей от идей «чайлдфри»

Рассматривается предложение по ограничению распространения информации, направленной на отказ от детей (Законопроект № 192054-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен Государственным Собранием — Курултай Республики Башкортостан и депутатами Государственной Думы Э.Р.Аиткуловой, Р.А.Утяшевой.

Содержание поправок

Согласно законопроекту к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, пропагандирующая добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время широкое распространение среди российской молодежи получила зарубежная идеология «чайлдфри» («свободный от детей»).

Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Обзор семейного права за август 2022 — ссылка