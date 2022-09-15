Увеличение МРОТ, выплаты домохозяйкам, права работающих пенсионеров в обзоре трудового права

Трудовое право за август 2022

В Госдуме предложили увеличить размер МРОТ до 30 000 — Законопроект № 179937-8 (подробнее)

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предписывается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц (сейчас 15 279 рублей). В Пояснительной записке указывается, что В условиях санкционного давления на нашу страну, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан, ведущего к углублению экономического спада из-за снижения спроса на различные товары со стороны населения, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, в том числе установить МРОТ, обеспечивающий приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей.

Выплаты за ведение домашнего хозяйства — Законопроект № 183346-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на получение ежемесячной выплаты имеют трудоспособные неработающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, включающем работы по дому (приготовление пищи, стирка, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры, другие работы по дому), затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, осуществляется в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что внерыночное ведение хозяйства внутри дома (уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья) осуществляется преимущественно женщинами, что часто создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности.

Пенсионный социальный налоговый возврат для работающих пенсионеров — Законопроект № 176566-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работающие пенсионеры получают право на возврат в размере 50 процентов суммы НДФЛ, исчисленного, удержанного и перечисленного налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации за налоговый период, но не более 25 000 рублей. В Пояснительной записке указывается, что принятие предлагаемого законопроекта позволит частично возместить работающим пенсионерам недополучаемые ими в результате установленных законодательных ограничений (например, отмена индексации пенсий), доходы.

Пересчет страховой пенсии работающим пенсионерам — Законопроект № 187497-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В Пояснительной записке указывается, что в отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости.

Комментарий к налоговым событиям за август 2022