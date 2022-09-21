Многодетные семьи

Многодетных отцов смогут призывать в армию

Рассматривается предложение по расширению оснований для призыва на военные сборы.

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Рассматривается предложение по расширению оснований для призыва на военные сборы (Законопроект № № 193682-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями Единой России.

Депутаты Государственной Думы А.В.Картаполов, А.Л.Красов, Д.В.Саблин, Ю.Н.Швыткин, А.В.Гурулев, В.М.Заварзин, Г.А.Карлов, И.И.Квитка, Т.А.Кусайко, Е.В.Лебедев

Содержание поправок

Согласно законопроекту гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляется возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, т.е. они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по военному и семейному праву

  • Признание участников Карибского кризиса ветеранами боевых действий — ссылка
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