Равенство родителей на получение информации о несовершеннолетнем ребенке

Рассматривается предложение по уточнению порядка выдачи информации о несовершеннолетних детях (Законопроект № 193455-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы Т.В.Буцкая, И.В.Ивенских, О.В.Коробова, Т.П.Ларионова

Содержание поправок

Согласно законопроекту не допускается отказ в предоставлении родителю или иному законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах сведений о его несовершеннолетних детях, если заявление о предоставлении государственной или муниципальной услуги было подано другим родителем или законным представителем несовершеннолетнего.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что На практике нередки ситуации, когда родитель, подавший в орган исполнительной власти заявление на получение документа (справки, выписки и т.д.) в отношении своего несовершеннолетнего ребенка по объективным причинам (болезнь, командировка и т.д.) не может в установленное время их лично получить. При этом, второй родитель, имеющий равные права (пункт 1 статьи 61 СК РФ), при обращении в орган исполнительной власти для получения указанного документа получает отказ по причине того, что он не является заявителем.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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