Дайджест по налогам за август 2022

Содержание
- Налог на прибыль при легализации преступных доходов
- НДФЛ и взносы при оплате проезда работнику на Крайнем Севере
- НДФЛ при возврате акций от мошенников
- НДФЛ и УСН по вкладам предпринимателей
- Скидка субъектам МСБ при уплате госпошлины
- Возврат НДФЛ работающим пенсионерам
- Передача инвествычета по НДФЛ третьему лицу
- Налоговые льготы в ИТ-сфере
- Налог на прибыль при заключении мирового соглашения банкротом
- Страховые взносы при выплате дивидендов
- Вычет по НДФЛ при лечении будущего супруга
- Получение налогового вычета за умершего супруга
- Применение налога на самозанятых трейдером
- Страховые взносы при исключении работников из ДМС
- НДФЛ при расторжении ДДУ
- Налог на прибыль при приобретении маркировочного оборудования
- НДС при обновлении и дополнении программ ЭВМ
- Налог на прибыль и страховые взносы при оплате жилья работникам
- Налог на прибыль при покупке электронного билета
- Применение льготы по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов
- НДФЛ при разделе, объединении, перераспределении, выделе земли
- НДФЛ при получении дольщиком отступного от застройщика
- Налог на прибыль при выдаче трудовой книжки
Другие материалы
- Обзор Писем Минфина по налогам за июнь 2022 — ссылка