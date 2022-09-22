Обзор налоговых новостей

Дайджест по налогам за август 2022

Составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.

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Содержание

  • Налог на прибыль при легализации преступных доходов
  • НДФЛ и взносы при оплате проезда работнику на Крайнем Севере
  • НДФЛ при возврате акций от мошенников
  • НДФЛ и УСН по вкладам предпринимателей
  • Скидка субъектам МСБ при уплате госпошлины
  • Возврат НДФЛ работающим пенсионерам
  • Передача инвествычета по НДФЛ третьему лицу
  • Налоговые льготы в ИТ-сфере
  • Налог на прибыль при заключении мирового соглашения банкротом
  • Страховые взносы при выплате дивидендов
  • Вычет по НДФЛ при лечении будущего супруга
  • Получение налогового вычета за умершего супруга
  • Применение налога на самозанятых трейдером
  • Страховые взносы при исключении работников из ДМС
  • НДФЛ при расторжении ДДУ
  • Налог на прибыль при приобретении маркировочного оборудования
  • НДС при обновлении и дополнении программ ЭВМ
  • Налог на прибыль и страховые взносы при оплате жилья работникам
  • Налог на прибыль при покупке электронного билета
  • Применение льготы по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов
  • НДФЛ при разделе, объединении, перераспределении, выделе земли
  • НДФЛ при получении дольщиком отступного от застройщика
  • Налог на прибыль при выдаче трудовой книжки

Другие материалы

  • Обзор Писем Минфина по налогам за июнь 2022 — ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

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