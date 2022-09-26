Признание экстремистскими карт без территорий России

Рассматривается предложение по борьбе с материалами, нарушающими территориальную целостность России (Законопроект № 196548-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы В.И.Пискарев, Э.А.Валеев, А.Б.Выборный

Содержание инициативы

Согласно законопроекту к экстремистским материалам относятся картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Реализация предлагаемого изменения позволит предупреждать и пресекать организуемую иностранными государствами информационно-пропагандистскую деятельность, связанную с «картографической экспансией», и создаст дополнительные гарантии обеспечения целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

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