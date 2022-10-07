В Госдуме предложили новые меры поддержки многодетным семьям

Рассматривается предложение о расширении мер поддержки семьям с детьми (Законопроект № 202186-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями КПРФ

Депутаты Государственной Думы Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, Н.В.Коломейцев, А.В.Куринный, Л.И.Калашников, С.М.Пантелеев, Н.А.Останина, Н.И.Осадчий, Н.М.Харитонов, С.И.Казанков, Н.Н.Иванов, О.Н.Алимова, М.В.Щапов, В.Н.Блоцкий, Е.И.Бессонов, В.М.Мархаев, А.В.Корниенко, Д.А.Парфенов, С.П.Обухов, М.В.Дробот

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается проект закона об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации. Проект предусматривается следующие меры поддержки:

Ежемесячная выплата на каждого ребёнка до достижения возраста 18 лет в размере прожиточного минимума для детей.

Ежегодная компенсация на приобретение одежды в размере 20% на каждого ребёнка.

Ежемесячная денежная компенсация (50, 70, 100% в зависимости от количества детей) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Единовременная денежная выплата на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 1 миллиона рублей.

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.

Единовременная денежная выплата на уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.

Право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам основного общего образования в образовательные организации, в которой обучаются брат и (или) сестра.

Право на бесплатное посещение организаций культуры и спорта.

Предоставление одному из родителей многодетной семьи права на заключение трудового договора на воспитание.

Предоставление работодателем очередного отпуска родителям по их желанию в удобное для них время.

Предоставление налоговых вычетов.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Предоставление однократно легкового автомобиля (от 5 детей и более).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что многодетная семья — это не просто ячейка общества, а опора государства в дальнейшем его развитии. При этом многодетная семья — крайне уязвима. Невзгоды и горести, которые случаются в жизни каждого человека, для многодетной семьи могут в два счета обернуться катастрофой.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по семейным вопросам

Универсальное пособие для родителей — ссылка