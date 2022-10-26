Мобилизация

Налоговые меры поддержки мобилизованных

Рассматриваются меры налоговой поддержки, которые предоставляются лицам, призванным в армию по частичной мобилизации.

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Поговорим про Постановление Правительства РФ от 20 октября 2022 г. № 1874.

Налоговые аспекты мобилизации

Налоговые льготы за помощь мобилизованным – ссылка

Льготы, вычеты для мобилизованных, сдача отчетности и другие разъяснения ФНС по частичной мобилизации – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Электронные подписи

Электронная подпись для иностранных граждан и руководителей филиалов иностранных компаний

Индивидуальные предприниматели и организации используют ЭЦП для электронного документооборота с контрагентами и сдачи обязательной отчётности. Иностранный гражданин тоже имеет право получить электронную подпись и пользоваться ей на территории РФ.

Электронная подпись для иностранных граждан и руководителей филиалов иностранных компаний

Повышение квалификации

Мероприятия

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