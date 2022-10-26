Налоговые меры поддержки мобилизованных
Рассматриваются меры налоговой поддержки, которые предоставляются лицам, призванным в армию по частичной мобилизации.
Рассматриваются меры налоговой поддержки, которые предоставляются лицам, призванным в армию по частичной мобилизации.
Если с человека удержали лишний НДФЛ, то налог надо вернуть. На какой счет – будет указано в заявлении. Но не всякий счет подойдет для возврата.
Индивидуальные предприниматели и организации используют ЭЦП для электронного документооборота с контрагентами и сдачи обязательной отчётности. Иностранный гражданин тоже имеет право получить электронную подпись и пользоваться ей на территории РФ.
С 2023 года меняется форма налогового уведомления на уплату имущественных налогов.
За 9 месяцев 2022 года доля малых и средних предприятий в поставках для закупок госкомпаний составила 48,5%.
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Тинькофф стал доверенным лицом Удостоверяющего центра ФНС. Этот статус позволяет выдавать усиленные квалифицированные сертификаты электронной подписи (УКЭП).
Для этого могут убрать ограничения по возрасту ребенка для участия семьи в программе.
Новый раздел, посвященный кибербезопасности, появился на Госуслугах.
Аудиторы, призванные на военную службу по мобилизации, по контракту, а также добровольцы, на время службы + 3 месяца освобождены от взносов в СРО.
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