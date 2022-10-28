Права инвалидов, пенсионеров, мобилизованных в правовом обзоре за сентябрь 2022

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права граждан.

Военное право

Признание участников Карибского кризиса ветеранами боевых действий – Законопроект № 193504-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ветеранами боевых действий признаются лица за выполнение задач в Республике Куба в ходе военно-стратегической операции «Анадырь» в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года. В Пояснительной записке указывается, что Операция «Анадырь» в советское время в виду ее секретности публично умалчивалась, а в 90-х годах – недооценивалась. После визита Президента РФ В.В. Путина в декабре 2000 года на Кубу стало больше доступных документов и материалов о значении операции «Анадырь» для предотвращения ядерной войны и влиянии этой военной операции на развитие дальнейших международных отношений.

Культурные льготы для ветеранов боевых действий – Законопроект № 195208-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому организациям культуры смогут с учетом своих финансовых, материально-технических и организационных возможностей при организации платных мероприятий устанавливать льготы для ветеранов боевых действий. В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с целью отдать дань глубокого уважения ветеранам боевых действий за защиту интересов России и Русского мира, честное выполнение воинского долга, проявленные мужество, смелость и героизм.

Многодетных отцов смогут призывать в армию – Законопроект № 193682-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляется возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, т.е. они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать.

Бесплатное предоставление земли ветеранам боевых действий – Законопроект № 201886-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ветеранам боевых действий или инвалидам боевых действий предоставляется такая мера поддержки, как получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением таких участков в собственность бесплатно.

Запрет взыскания коллекторами задолженности с участников специальной операции – Законопроект № 202455-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому вводится запрет на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах – участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т.е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции. В Пояснительной записке указывается, что несмотря на довольно широкий пакет льгот, предусмотренных для ветеранов боевых действий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», является целесообразным предоставить меры не только социальной поддержки для военнослужащих и мобилизованных граждан, выполняющих свой долг по защите Родины на территории Донбасса и Украины, но и правовой, обезопасив участников специальной военной операции и мобилизованных лиц, а также членов их семей, попавших в тяжелую финансовую ситуацию, от давления коллекторских организаций.

Комментарий к налоговым событиям за сентябрь 2022

Частичная мобилизация

Приостановление выплат по ипотеке для мобилизованных – Законопроект № 199696-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заемщик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключивший с кредитором кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в связи с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в целях обеспечения финансовой (банковской) стабильности в Российской Федерации, снижения долговой нагрузки граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и контрактниками – Законопроект № 199777-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или проходящий военную службу по контракту, и заключивший до дня призыва или подписания контракта кредитный договор, в том числе обеспеченный ипотекой, а также лица, находящиеся на иждивении у указанного лиц, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств или уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Также предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитным договорам в случае гибели военнослужащего при прохождении им военной службы или его смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии).

Новые основания для освобождения от мобилизации – Законопроект № 201632-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от призыва от мобилизации предоставляется лицам:

• имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность) либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 18 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

• имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет (или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

В Пояснительной записке указывается, что в случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних.

Освобождение от налога на имущество мобилизованных – Законопроект № 201761-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается освободить от уплаты налога на имущество граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что Законопроект разработан в целях государственной поддержки указанных граждан и их семей.

Меры поддержки для мобилизованных – Законопроект № 201778-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, предлагающий меры поддержки для мобилизованных:

Единовременная выплата – 300 тыс. рублей

Освобождение от уплаты процентов по ипотеке и кредитам в период службы

Освобождение от платы за жилые помещения и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт (распространяется и на лиц, проживающих совместно с мобилизованным)

Ежемесячное пособие на ребенка

Ежемесячное пособие беременной жене.

Компенсация 50% стоимости ОСАГО.

Освобождение от платы за присмотр за детьми в дошкольных организациях.

Также предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также одному родителю или совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, являющемуся(ейся) единственным кормильцем в семье.

В Пояснительной записке указывается, что данные изменения повысят престиж военной службы, поддержат российские семьи, усилят государственную поддержку граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, позволят поддержать население, проживающее в сельской местности вне развитой инфраструктуры городов, а также снизить риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами, будут способствовать реализации прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Особенности деятельности мобилизованных предпринимателей – Законопроект № 203204-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, призванный на военную службу по мобилизации, вправе на период прохождения военной службы по мобилизации возложить исполнение своих обязанностей на управляющего. В случае гибели гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, полномочия управляющего по управлению имуществом гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, которое использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, сохраняются до истечения срока, установленного для принятия наследства Гражданским кодексом Российской Федерации.

Также предусматривается, что Заемщик – индивидуальный предприниматель, заключивший до 21 сентября 2022 года с кредитором кредитный договор и призванный на военную службу по мобилизации, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, которое приходится на период мобилизации, самостоятельно, либо через представителя обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком. В Пояснительной записке указывается, что если призываемый по мобилизации индивидуальный предприниматель не успеет подать заявление о прекращении деятельности в статусе ИП, или подача такого заявления невозможна в силу производственных процессов, гражданин автоматически с момента призыва будет нарушать положения федерального законодательства, запрещающего военнослужащему заниматься коммерческой деятельностью. В рамках действующих законодательных норм, предусматривающих лишь возможность прекращения статуса индивидуального предпринимателя, для мобилизованных лиц наступают следующие неблагоприятные последствия: фактическая потеря бизнеса, который мог создаваться долгое время, ущерб деловой репутации, финансовые и имущественные потери, а также потеря рабочих мест для наёмных сотрудников такого индивидуального предпринимателя.

Права инвалидов

Ежемесячные выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами и престарелыми – Законопроект № 197055-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому проживающие на территории Российской Федерации неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 15 000 рублей. В Пояснительной записке указывается, что необходимо также решить давно назревшую проблему увеличения размера выплаты по уходу и доведения его до уровня, позволяющего неработающему лицу, осуществляющему уход, выйти из глубокой нищеты, чувствовать себя достойно. Особенно это актуально в нынешних условиях роста инфляции, снижения доходов населения, роста численности граждан, нуждающихся в уходе.

Поддержка спорта для инвалидов – Законопроект № 201721-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственная и муниципальная поддержка может быть оказана субъектам малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности по оказанию физкультурно-спортивных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта будет способствовать формированию благоприятной среды для развития социального предпринимательства, а также физического развития и социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, в первой очередь детей, что соответствует целям Российской Федерации как социального государства. Более того, принятие законопроекта направлено на интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ в систему физической культуры, физического воспитания и спорта.

Запрет на взыскание пенсий инвалидов – Законопроект № 202698-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в рамках исполнительного производства не допускается обращение взыскания на социальные пенсии по инвалидности, федеральные социальные доплаты к пенсии, региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, инвалидам, признанным в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2022

Семейное право

Запрет на распространение идей «чайлдфри» – Законопроект № 192054-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, пропагандирующая добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время широкое распространение среди российской молодежи получила зарубежная идеология «чайлдфри» («свободный от детей»). Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма – философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей.

Равенство родителей на получение информации о несовершеннолетнем ребенке – Законопроект № 193455-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Не допускается отказ в предоставлении родителю или иному законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах сведений о его несовершеннолетних детях, если заявление о предоставлении государственной или муниципальной услуги было подано другим родителем или законным представителем несовершеннолетнего. В Пояснительной записке указывается, что На практике нередки ситуации, когда родитель, подавший в орган исполнительной власти заявление на получение документа (справки, выписки и т.д.) в отношении своего несовершеннолетнего ребенка по объективным причинам (болезнь, командировка и т.д.) не может в установленное время их лично получить. При этом, второй родитель, имеющий равные права (пункт 1 статьи 61 СК РФ), при обращении в орган исполнительной власти для получения указанного документа получает отказ по причине того, что он не является заявителем.

Освобождение от НДФЛ семей с детьми при продаже земельного участка и строений на них – Законопроект № 196446-8 (подробнее)

Законопроектом предлагается внести в пункт 2.1 статьи 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации изменение, предусматривающее освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных от продажи земельного участка, на котором расположено жилое помещение, указанное в абзаце первом пункта 2 1 статьи 2171 НК РФ (доли в праве собственности на земельный участок, связанной с долей в праве собственности на такое жилое помещение), независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого земельного участка (доли в праве собственности на земельный участок, связанной с долей в праве собственности на такое жилое помещение) при соблюдении установленных пунктом 2.1 статьи 2171 Кодекса условий в отношении жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

В Пояснительной записке указывается, что однако правоприменительная практика выявила одну значимую проблему при реализации положений п.2.1 статьи 217.1 – а это то, что данная норма не распространяется на доход от продажи земельного участка (и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений), на котором находится продаваемый дом (или доля в нем).

Универсальное пособие для родителей – Законопроект № 201623-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому универсальное пособие ежемесячно предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам. Размер пособия будет зависеть от определенных обстоятельств и может составлять 50, 75, 100 процентов от величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что универсальное пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки:

• ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

• пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

• ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет;

• ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

• ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Выплаты многодетным семьям – Законопроект № 202186-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается проект закона об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации. Проект предусматривается следующие меры поддержки:

Ежемесячная выплата на каждого ребёнка до достижения возраста 18 лет в размере прожиточного минимума для детей.

Ежегодная компенсация на приобретение одежды в размере 20% на каждого ребёнка.

Ежемесячная денежная компенсация (50, 70, 100% в зависимости от количества детей) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Единовременная денежная выплата на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 1 миллиона рублей.

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.

Единовременная денежная выплата на уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.

Право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам основного общего образования в образовательные организации, в которой обучаются брат и (или) сестра.

Право на бесплатное посещение организаций культуры и спорта.

Предоставление одному из родителей многодетной семьи права на заключение трудового договора на воспитание.

Предоставление работодателем очередного отпуска родителям по их желанию в удобное для них время.

Предоставление налоговых вычетов.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Предоставление однократно легкового автомобиля (от 5 детей и более).

В Пояснительной записке указывается, что многодетная семья – это не просто ячейка общества, а опора государства в дальнейшем его развитии. При этом многодетная семья – крайне уязвима. Невзгоды и горести, которые случаются в жизни каждого человека, для многодетной семьи могут в два счета обернуться катастрофой.

Краткий обзор налоговых новостей за сентябрь 2022

Трудовые права

Минимальный срок заключения трудового договора с преподавателями ВУЗов – Законопроект № 190210-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые либо планируемая учебная нагрузка педагогического работника объективно исключает возможность установления трудовых отношений с ним на срок не менее трех лет. В этих случаях допускается заключение трудового договора с педагогическим работником на срок менее трех лет, но не менее чем на один год. В Пояснительной записке указывается на то, что поправки связаны с позицией Конституционного Суда, который признал противоречащим Конституции РФ произвольной определение срока действия трудового договора с работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу.

МРОТ на 2023 – Законопроект № 201618-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года устанавливается в сумме 16 242 рубля в месяц. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн. работников.

Пенсионное право

Безработным предпенсионерам пересчитают пособие – Законопроект № 196019-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому исключается дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, относящимся к одной и той же категории – граждане предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан безработными (до 1 января 2019 года или после указанной даты). Это позволит пересчитать пособие по безработице на основании заявлений предпенсионеров, признанных безработными на 31 декабря 2018 года. В Пояснительной записке указывается, что исходя из буквального толкования законодательства, размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 000 рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Финансовые права

Контроль за микрофинансовыми организациями, взыскивающими долги – Законопроект № 190070-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Служба судебных приставов будет осуществлять контроль за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Кредитные и микрофинансовые организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности физических лиц, для взаимодействия с должниками и иными лицами обязаны обладать оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Также для таких организаций устанавливается обязанность по записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и хранению указанной информации в течение 3 лет. В Пояснительной записке указывается, что согласно статистическим данным, одними из главных нарушителей выступают именно кредитные и микрофинансовые организации. При этом микрофинансовые организации допускают наиболее грубые нарушения данного закона, в частности, связанные с угрозами жизни и здоровью граждан.

Право на кредитные каникулы – Законопроект № 196743-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в договоре потребительского кредита (займа) должна содержаться информация о праве заемщика обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода. В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на поддержку граждан, заключивших договор потребительского кредита (займа) и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления им права на получение льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности.

Платежные системы будут бороться с хищением денег – Законопроект № 197920-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому оператор по переводу денежных средств обязан осуществить проверку на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента, или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или злоупотребления доверием (далее – перевод денежных средств без добровольного согласия клиента) до приема к исполнению распоряжения клиента. В Пояснительной записке указывается, что Широко распространенное в настоящее время мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками в целях осуществления несанкционированных операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов (социальная инженерия), является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом.

Защита лица, купившего жилье у банкрота – Законопроект № 199216-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому если сделка по приобретению гражданином у должника жилого помещения признана недействительной, но для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в указанном жилом помещении, такое жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, то часть средств, вырученных от реализации этого помещения, в размере суммы денежных средств, переданных гражданином должнику по недействительной сделке, вносится на специальный банковский счет должника, который предназначен только для погашения требования гражданина-покупателя по недействительной сделке за счет денежных средств, вырученных от реализации жилого помещения, приобретенного по недействительной сделке. В Пояснительной записке указывается, что Проект федерального закона направлен на защиту интересов лиц, которые утрачивают жилое помещение вследствие признания сделки по его приобретению недействительной в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и применения последствий ее недействительности.

Стоимость медицинских услуг предлагают ограничить – Законопроект № 201200-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в отношении медицинских услуг, представленных в соответствующей территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в случае если они оказываются за счет средств гражданина, высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации вправе установить предельный размер стоимости таких услуг. В Пояснительной записке указывается, что снижение доступности бесплатной медицинской помощи в ряде случаев приводит к необоснованному росту стоимости аналогичной услуги, предоставляемой частными медицинскими организациями.

Дайджест налоговых новостей за сентябрь 2022

Карательное право

Увеличение штрафа за переход ж/д путей – Законопроект № 195018-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах устанавливается штрафа в размере двух тысяч рублей (сейчас 100 рублей). В Пояснительной записке указывается, что основными причинами травмирования граждан на железной дороге по-прежнему остаются грубые нарушения Правил: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте – 1683 случая (72% от общего количества происшествий); травмирование на одноуровневом пешеходном переходе (пешеходном настиле) – 446 случаев (19 % от общего количества пришествий); попытка взобраться/спрыгнуть с пассажирских платформ – 160 случаев (6,8 % от общего количества происшествий); травмирование на платформе движущимся подвижным составом – 32 случая; нахождение на крыши вагона (падение с него) – 14 случаев; зажатие автоматическими дверьми электропоезда – 5 случаев.

Освобождение от ответственности за нарушение габаритов – Законопроект № 195541-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому собственник (владелец) транспортного средства, указанного в случае, если административное правонарушение за движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, было зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, к административной ответственности не привлекается. В Пояснительной записке указывается, что согласно информации, поступившей из органов власти субъектов Российской Федерации, значительное число зафиксированных административных правонарушений, связаны с превышением габаритных нормативов грузового ТС от 1 до 5 см. При этом, такие превышения фиксируются в основном на тентованных грузовых ТС, у которых происходит изменение габаритов во время движения (раздувание тентов) независимо от воли лица, управляющего грузовым ТС и не оказывают влияния на безопасность дорожного движения.

Признание экстремистскими карт без территорий России – Законопроект № 196548-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к экстремистским материалам относятся картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что Реализация предлагаемого изменения позволит предупреждать и пресекать организуемую иностранными государствами информационно-пропагандистскую деятельность, связанную с «картографической экспансией», и создаст дополнительные гарантии обеспечения целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.

Ответственность за несообщение об опасных турмаршрутах – Законопроект № 197803-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому нарушение порядка информирования органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что ввиду отсутствия соответствующей информации значительно затрудняется поиск туристов и альпинистов, осуществляющих передвижение по маршрутам, проходящим по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Ограничение информации с призывами финансировать врагов России – Законопроект № 197914-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому применяются ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования. В Пояснительной записке указывается, что в условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности Российской Федерации, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности Российской Федерации и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Права потребителей

В Госдуме предложили писать на алкоголе предупреждения – Законопроект № 195581-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому на алкогольной продукции должна размещаться надпись «Алкоголь Вам враг!». Помимо этого, предлагается также указывать с помощью соответствующих рисунков (пиктограмм) обозначать информацию о противопоказанности употребления алкогольной продукции лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами. Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20 процентов от площади этикетки или контрэтикетки или площади потребительской тары (упаковки). В Пояснительной записке указывается, что по сообщениям ряда СМИ лишь за весну 2022 года существенно увеличились объемы продаж алкогольной продукции. Так, продажи ликерных вин выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, слабоалкогольных напитков продали на 74% больше, ликероводочных изделий на 23,8%, водки на 8,2%, коньяка на 3%, а иного крепкого спиртного на 16,8%. Такие данные говорят о необходимости усиления внимания со стороны государства на складывающуюся динамику, чтобы сохранить позитивный результат, достигнутый за последнее десятилетие и предотвратить повышение потребления алкогольной продукции населением.

Ограничение звуковой рекламы – Законопроект № 202672-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений (являющихся объектами капитального строительства), не допускается. В Пояснительной записке указывается, что поправка позволит создать компромисс между жителями и предпринимателями, тем самым не только обеспечив комфорт граждан, но и защитив малый и средний бизнес от дополнительных убытков.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

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