Общество

Флаг России будут вывешивать в детских садах

Рассматривается предложение по расширению случаев обязательного использования флага России.

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Рассматривается предложение по расширению случаев обязательного использования флага России (228860-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Д.А.Свищев, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов; Сенатор Российской Федерации И.Н.Абрамов

 

Содержание предложения

Согласно законопроекту государственный флаг Российской Федерации вывешен постоянно на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) государственных и муниципальных учреждений и образовательных организаций, независимо от форм собственности, а также на зданиях государственных и муниципальных учреждений или установлен постоянно на их территориях.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на текущий момент часть третья статьи 4 устанавливает необходимость вывешивания Государственного флага Российской Федерации только на зданиях или устанавливать на территориях общеобразовательных организаций. Вместе с тем иные образовательные организации, например, детские дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения среднего профессионального образования, образовательные учреждения высшего образования в данной части не указываются.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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