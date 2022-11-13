Уголовное наказание за уничтожение растений

Рассматривается предложение по установлению уголовного наказания за уничтожение редких растений (Законопроект № 231311-8)/
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Единой России
Сенаторы Российской Федерации А.В.Яцкин, А.А.Клишас, А.П.Майоров, И.В.Рукавишникова, Е.Б.Алтабаева; Депутаты Государственной Думы Д.Н.Кобылкин, П.В.Крашенинников, И.А.Панькина
Содержание предложения
Согласно законопроекту устанавливается уголовная ответственность за незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Преступление может повлечь лишение свободы до 4 лет.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что необходимо отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Особую актуальность эта проблема приобретает в регионах, являющихся местом произрастания большого количества эндемичных видов растений, как например Дальний Восток, горный Алтай, Крым.
Материалы к законопроекту
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