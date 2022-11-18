Обзор законопроектов

Военный омбудсмен, освобождение от НДФЛ доходов ВБД, снятие ограничений на выплату военной пенсии в военном обзоре

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военных.

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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военных.

Ps. Обзор по мобилизованным будет отдельно

Военное право за октябрь 2022

Освобождение от НДФЛ доходов ветеранов боевых действий – Законопроект № 210985-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы граждан Российской Федерации, отнесенных к ветеранам боевых действий, при условии, что сумма дохода не превышает 5 миллионов рублей в год. Если сумма составляет более 5 миллионов рублей, применяются налоговые ставки в размере одной второй от указанных в статье 224 Налогового кодекса ставок. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит повысить престиж военной службы в обществе, будет являться соразмерным поощрением гражданина за то, что он подвергал опасности собственную жизнь в интересах Российской Федерации, что видится актуальным в современных реалиях.

Уполномоченный по защите прав военнообязанных и военнослужащих – Законопроект № 211189-8 (подробнее)

В Государственной Думе предлагают учредить институт уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих. Деятельность Уполномоченного направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих, реализации и соблюдения прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. В Пояснительной записке указывается, что актуальность создания института уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в Российской Федерации обусловлена широким распространением неправомерного призыва на военную службу военнообязанных в рамках осуществления в Российской Федерации частичной мобилизации.

Военные пенсионеры смогут получить суммы невыплаченных пенсий за прошлые периоды без ограничений – Законопроект № 212491-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, сотрудников МВД (ФСИН, Росгвардии и т.д.), и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено. В Пояснительной записке указывается, что Конституционный суд признал несоответствующими Конституции номы, которые не допускают выплату лицу, уволенному с военной службы, не полученной им пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена и в последующем прекращена, лишь в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года, предшествующие обращению пенсионера в пенсионный орган за восстановлением выплаты пенсии, притом, что в период, когда она не выплачивалась, право на эту пенсию пенсионер не утрачивал.

Смягчение ответственности за преступления сотрудников МВД – Законопроект № 215274-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому утрачивает силу положение, в соответствии с которым совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел рассматривается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. В Пояснительной записке указывается, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов. Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо.

Учет службы в армии для поступления в ВУЗ – Законопроект № 219329-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к индивидуальным достижениям поступающих, подлежащим учету образовательными организациями в случае, относится прохождение военной службы по призыв. В Пояснительной записке указывается, что мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности. Её реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы.

Комментарий к налоговым событиям за октябрь 2022

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